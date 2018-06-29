AK Parti MKYK toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "18 Ağustos Cumartesi günü kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı." dedi.
Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlar getirmesini temenni eden Ünal, cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt dışı oyları dahil yüzde 52,59 oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin yüksek teveccühüyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı seçildiğini dile getirdi.
AK Parti'nin yurt dışı oyları dahil yüzde 42,56 oy oranıyla seçimden birinci çıktığını hatırlatan Ünal, milletvekili seçilenleri tebrik etti, Meclis çalışmalarında başarı diledi.
Ünal, toplantıda, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığının seçim değerlendirmeleri kapsamında MKYK'de istişarelerde bulunulduğunu bildirdi.
Teşkilat Başkanlığının toplantıda sunum yaptığını, AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi hazırlıklarına ilişkin bilgi verdiğini aktaran Ünal, "18 Ağustos Cumartesi günü kongremizin gerçekleştirilmesi kararı alındı." dedi.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıkları
Ünal, AK Parti'nin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile şehitleri anma faaliyetleri hazırlık çalışmalarının da toplantıda değerlendirildiğini söyledi.
AK Parti'nin geride kalan yılda da 15 Temmuz ruhunun yaşatılması, bu bilincin miras olarak sonraki nesillere bırakılması için önemli çalışmalar yaptığını hatırlatan Ünal, şöyle konuştu:
"Yine aynı şekilde önümüzdeki günlerde partimizde oluşturacağımız bir komisyonla yine kendi etkinliklerimizi yapacağız. Diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığımız, yine diğer devlet kurumları da Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde kendi çalışmalarını gerçekleştirecekler. Yine 14 Ağustos, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü, biz 14 Ağustos kuruluş yıl dönümüyle 18 Ağustos kongremizi birleştirerek ikisini birlikte kutlamayı düşünüyoruz."
- Meclis takvimi
MKYK toplantısında, TBMM çalışma takviminin sunumu yapıldığını aktaran Ünal, şunları kaydetti:
"Sunumun değerlendirilmesi çerçevesinde YSK, kesin sonucu açıkladıktan ve Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 3. gün TBMM'de milletvekillerinin yemin töreni gerçekleşecek. Hemen akabinde de 5. gün Meclis Başkanlığına dönük adaylıklara dair çalışmalar tamamlanacak. 6. gün de Meclis Başkanlığı ile ilgili ilk tur oylamalar gerçekleştirilecek. Bu takvimin işleyişini belirleyici olan asıl unsur YSK'nin kesin sonuçları açıklaması, TBMM'nin yaşayacağı sürecin belirlenmesi, bunun Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla da yakından ilgilidir."
(Sürecek)
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