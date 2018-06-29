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AK Parti MKYK toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 19:36 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: (2) - "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yemini, Yüksek Seçim Kurulunun kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki süreçte planlanacak" - "Önümüzdeki hafta muhtemelen yani yemin töreninden önce kanun hükmünde kararname yayınlanacak ve ondan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanlığı kendi kararnamesini, yani sistemin devreye girmesiyle birlikte 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanacak" - "Talimatın niteliği konusunda doğal olarak bu açıklamayı Sayın Bakan'a bırakmak gerekir. Bunu birilerinin ısrarla siyasetin malzemesi haline getirmesine müsaade etmemek lazım" - "AK Parti, Meclis Başkanı adayını açıklayacak ama henüz daha o değerlendirmeler yapılmadı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yemini, Yüksek Seçim Kurulunun kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki süreçte planlanacak." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP il başkanlarının protokolde yer almamasına ilişkin açıklamalarına muhalefetin tepkilerinin sorulması üzerine Ünal, seçim öncesinde siyasetin getirdiği rekabetin sonucu olarak siyasi gerilimler yaşanabileceğini söyledi.

Seçim günü ve gecesi de bu gerilimlerin devam ettiğini hatırlatan Ünal, "Bizim ısrarla altını çizdiğimiz demokratik siyaset vurgusu, siyaset kurumunun asli sorun çözücü olduğu vurgusu. Bütün bunlar Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde seçimi gerçekleştirmesi ve Türkiye'nin bir seçim deneyimi tecrübesi var. Kurumları, kurulları var." dedi.

- HDP'den ya da CHP'den tek bir tepki geldi mi?"

Seçimden sonra yaşanan bir olaya dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Ağrı'da bir bakkal, AK Parti'ye oy verdiği için bölücü terör örgütü tarafından elektrik direğine asılarak, vahşice infaz edildi. Biz, Sakarya'da bir köpeğe işkence edildiği için Türkiye'yi ayağa kaldırdık. Hepimiz, vicdanımıza dokundu, içimizi kanattı. Bu vahşete dönük tüm Türkiye ayağa kalktı ve tepki verdi. Ama PKK terör örgütünün bölgede HDP oy kaybettiği için bölgeye gözdağı vermek adına Ağrı'da işlediği bu vahşi cinayete, siyasi tercihinden dolayı bir insanın vahşice katledilmesine dönük HDP'den ya da CHP'den tek bir tepki geldi mi? Bu vahşi katliamın kim tarafından işlendiği biliniyor. O kardeşimizin yanına bırakılan notta da bu açık bir şekilde yazılıyor. Yıllardan beri bölgede demokratik siyasetin işlerliğine fırsat tanımayan, imkan vermeyen, baskı ve infazlarla bölgede terör estiren ve bunun siyasi uzantısı olan HDP'nin neler yaptığını, terör seviciliği hangi noktaya getirdiğini biliyoruz. Ama bunun yanına CHP'nin eklemlenmesini kabul edemiyoruz. Bu son olay karşısında CHP'nin tavrını ve tutumunu, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız da kabul etmiyorlar."

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasına ilişkin ise Ünal, "Sayın Bakan bu konuda gerekli açıklamaları yapar." dedi.

OHAL'in devam edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Ünal, "OHAL ile ilgili pozisyonumuzu sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanı'mız açıkladı. Dolayısıyla o konudaki pozisyonumuzla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil." dedi.

Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yemini, Yüksek Seçim Kurulunun kesin tarihi açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki süreçte planlanacak." ifadesini kullandı.

Ünal, toplantıda Erdoğan'ın yemini ne zaman yapacağı ve kabineyi ne zaman açıklayacağı konusunda bir değerlendirme yapılmadığını bildirdi.

KHK yetkisiyle yasalardaki ibarelere dönük bir çalışma yapıldığını kaydeden Ünal, "Önümüzdeki hafta muhtemelen yani yemin töreninden önce kanun hükmünde kararname yayınlanacak ve ondan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanlığı kendi kararnamesini, yani sistemin devreye girmesiyle birlikte 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanacak." diye konuştu.

- "İçişleri Bakanlığı terörle mücadeleyi başarılı şekilde sürdürüyor"

"İçişleri Bakanı Soylu'nun CHP ile ilgili çıkışına ilişkin 'Sayın Bakan gerekli açıklamayı yapar.' dediniz. Bunu, AK Parti'nin kurumsal çıkışı olarak algılamamak mı lazım yani bireysel bir çıkış mıydı?" sorusu üzerine Ünal, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, İçişleri Bakanlığının da bu mücadeleyi son derece başarılı şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Ünal, iki gün önce Kahramanmaraş ziyareti sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucunda, Engizek Dağlarında 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 1 askerin de ağır yaralandığını hatırlattı.

İçişleri Bakanlığının, güvenlik güçlerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele sürecini yürütürken, sürece dönük bazı tevillerde bulunmanın doğru olmayacağını vurgulayan Ünal, "Bir taraftan da Sayın İçişleri Bakanı bu tepkisini verirken, neden böyle bir tepki verdi? Talimatın niteliği konusunda doğal olarak bu açıklamayı da Sayın Bakan'a bırakmak gerekir. Bunu birilerinin ısrarla siyasetin malzemesi haline getirmesine de müsaade etmemek gerekir." ifadelerini kullandı.
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- "Meclis Grubu gerekli istişarelerini yapacak"

"MHP'nin, TBMM Başkanlığı seçiminde aday göstermeyeceği, AK Parti'nin çıkaracağı adayı destekleyeceğine" ilişkin soru üzerine Ünal, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanını belirleme, gruplarının istişarelerinin sonucudur. Bu konuda Meclis Grubu gerekli istişarelerini yapacak ve bu istişarelerin değerlendirmelerinin sonucunda da Meclis Grubu kendi adayını kamuoyuyla paylaşacaktır. Biz de aynı zamanda AK Parti'nin Meclis Grubunun yapacağı değerlendirmelere, istişarelere biz de katılacağız. Bu değerlendirmeler sonucunda AK Parti, Meclis Başkanı adayını açıklayacak ama henüz daha o değerlendirmeler yapılmadı. Çünkü bildiğiniz gibi Meclis Grubu oluşacak sonra bu değerlendirmeleri grup kendi içerisinde yapacaktır."

(Bitti)

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

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