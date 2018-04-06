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AK Parti MKYK toplantısı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 16.52'de başladı.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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