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AK Parti MKYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 21:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısı 3,5 saat sürdü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

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ak parti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK

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