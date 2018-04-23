AK Parti MKYK Üyesi Savaş, CHP’yi ve istifa eden vekilleri değerlendirdi

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 15 vekilin CHP’den istifa edip İyi Partiye geçmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu durum CHP’nin halkın iradesini hiçe saydığının, TBMM’nin kuruluş yıldönümünde politikalarının fiilen iflas ettiğini ilanıdır” dedi.

CHP’nin bu kararı ile Türkiye’nin en büyük sorununun muhalefet olduğu gözler önüne serildiğini ifade eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “9 Eylül 1923’te önce “Halk Fırkası” adıyla kurulan ve 1924 yılında “Cumhuriyet Halk Fırkası”, 1935 yılında ise “Cumhuriyet Halk Partisi” adını alan CHP, şu an itibariyle Türkiye’de iktidar sorunu olmadığını, Türkiye’nin en büyük sorununun muhalefet sorunu olduğunu bütün dünya kamuoyunda açıkça gözler önüne sermiştir. 16 yıllık iktidarımızın Ana Muhalefet Partisi olan CHP, ben muhalefet yapamıyorum diyerek yaklaşık 95 yıllık siyasi hayatını hiçe saymış, yeni kurulan ve 24 Haziran seçimlerine katılım dahi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini parti yöneticilerinin bile bilmediği bir siyasi oluşumdan medet umar hale gelmiştir” dedi.

“22 Nisan CHP’nin siyasi tarihinin altının çizildiği gün olmuştur”

“CHP bu politikalarla iktidara gelecek bir milli irade desteğini sandıktan asla alamaz” derken dün yaşanan durumu kastettiklerini kaydeden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “ CHP yöneticileri haklı olduğumuzu bilmesine karşın hem bizi hem kendilerini yalanlama pahasına bıkmadan usanmadan açıklama yapıyorlar millet iradesinin en büyük temsilcisi olduklarını ifade ederek milli iradeyi de aldatma çabasına giriyorlardı. 22 Nisan 2018’te, CHP’nin siyasi tarihinde altı çizilerek tarihe not düşülen bir gün olacaktır. CHP, 23 Nisan 1920 günü açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun ve bu nedenle tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın arifesinde bu tarihi kararı alarak CHP’nin politikalarının fiilen iflas ettiğini ilan etmiştir” dedi.

“Demokrasi adına millet iradesi hiçe sayılmıştır”

CHP’nin seçmeninin 1 Kasım genel seçimlerindeki tercihini hiçe sayarak 15 milletvekilini, emrinde olduğu iradenin talimatı ile başka bir partiye gönderdiğini belirten Savaş, “CHP sözde demokrasi adına, demokrasiyi ve o milletvekillerini seçen millet iradesini yok saymıştır. Bundan dolayı 24 Haziran seçimleri milli iradenin kendisini yok sayanlara en büyük yanıtı olacaktır” ifadelerine yer verdi.