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AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 15:15 | Son Güncelleme

Balıkesir’i Edremit ilçesinde üye kayıt çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti İlçe Teşkilatı, mobil üye kayıt aracı ile yeni üye kayıtlarını gerçekleştiriyor.Edremit ve Akçay’dan sonra mobil üye kayıt aracı bu defa Altınoluk’taydı.

Balıkesir’i Edremit ilçesinde üye kayıt çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti İlçe Teşkilatı, mobil üye kayıt aracı ile yeni üye kayıtlarını gerçekleştiriyor.
Edremit ve Akçay’dan sonra mobil üye kayıt aracı bu defa Altınoluk’taydı. Altınoluk’ta AK Parti’ye üye olmak isteyen vatandaşların üye kayıt işlemleri AK Parti Edremit teşkilatı görevlileri tarafından gerçekleştirildi. AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkcü, AK Parti’ye olan ilginin her geçen gün arttığını söyleyerek “AK Parti ailesi olarak günden güne büyüyoruz. Bu da partimize duyulan sevgi ve güvenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. 2019’da Edremit Belediyesi’ne AK Parti bayrağını dikeceğiz” dedi.

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta

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AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta
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AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta
3 / 7

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta
4 / 7

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta
5 / 7

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta
6 / 7

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta
7 / 7

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta
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