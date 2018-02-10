AK Parti Muğla 6. Olağan İl Kongresi

MUĞLA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Ekranlara çıkıp karamsarlık, umutsuzluk pompalayanlara itibar etmeyeceğiz. Türkiye atılım üstüne atılım yaparken, sesi soluğu çıkmayan, felaket tellallığı yapmaktan da geri durmayanlara, kimse artık bu millet asla itibar etmeyecek." dedi.

Yıldırım, partisinin Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Muğla 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.

Milletin artık karalama ve iftira siyasetinden bıktığını belirten Yıldırım, "Ekranlara çıkıp karamsarlık, umutsuzluk pompalayanlara da itibar etmeyeceğiz. Türkiye atılım üstüne atılım yaparken, sesi soluğu çıkmayan, felaket tellallığı yapmaktan da geri durmayanlara, kimse artık bu millet asla itibar etmeyecek." diye konuştu.

Yıldırım, milletin, kimin Türkiye ve ülkenin iyiliği için çalıştığını çok iyi bildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Milletimiz, yarınımızın bugünden daha güzel olacağını çok iyi biliyor. O yüzden de 15 yıldır her seçimde, 'AK Parti.' diyor, AK Parti'ye olan desteğini de artırarak sürdürüyor. Çünkü AK Parti siyaseti, milletin siyaseti. AK Parti milletimizin bağrından çıkan, milletin sesi olan bir partidir. AK Parti 'Türkiye' demektir. 'Türkiye' demek, 'AK Parti' demektir. AK Parti'nin istikameti de milletin istikametiyle aynıdır. Bu ülkenin, bu cennet vatanın ayağa kalkmasını istemeyenlerin diliyle konuşanlardan değiliz. Bizim tek muradımız milletin gülen yüzüdür, artan refahıdır, kardeşliğidir ve barışıdır."