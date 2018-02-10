AK Parti Muğla 6. Olağan İl Kongresi

MUĞLA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Ekranlara çıkıp karamsarlık, umutsuzluk pompalayanlara itibar etmeyeceğiz. Türkiye atılım üstüne atılım yaparken, sesi soluğu çıkmayan, felaket tellallığı yapmaktan da geri durmayanlara, kimse artık bu millet asla itibar etmeyecek." dedi.
Yıldırım, partisinin Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Muğla 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.
Milletin artık karalama ve iftira siyasetinden bıktığını belirten Yıldırım, "Ekranlara çıkıp karamsarlık, umutsuzluk pompalayanlara da itibar etmeyeceğiz. Türkiye atılım üstüne atılım yaparken, sesi soluğu çıkmayan, felaket tellallığı yapmaktan da geri durmayanlara, kimse artık bu millet asla itibar etmeyecek." diye konuştu.
Yıldırım, milletin, kimin Türkiye ve ülkenin iyiliği için çalıştığını çok iyi bildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Milletimiz, yarınımızın bugünden daha güzel olacağını çok iyi biliyor. O yüzden de 15 yıldır her seçimde, 'AK Parti.' diyor, AK Parti'ye olan desteğini de artırarak sürdürüyor. Çünkü AK Parti siyaseti, milletin siyaseti. AK Parti milletimizin bağrından çıkan, milletin sesi olan bir partidir. AK Parti 'Türkiye' demektir. 'Türkiye' demek, 'AK Parti' demektir. AK Parti'nin istikameti de milletin istikametiyle aynıdır. Bu ülkenin, bu cennet vatanın ayağa kalkmasını istemeyenlerin diliyle konuşanlardan değiliz. Bizim tek muradımız milletin gülen yüzüdür, artan refahıdır, kardeşliğidir ve barışıdır."
Türkiye'ye 32 milyon turist geldiğine dikkati çeken Yıldırım, "Nereye geliyor? Muğla'ya geliyor, Antalya'ya geliyor, İstanbul'a geliyor. Şimdi Mardin'e de gidiyor, Diyarbakır'a da gidiyor, Hakkari'ye de gidiyor, Cizre'ye de gidiyor, Trabzon'a da gidiyor. Yani yurdun her köşesine artık herkes rahatlıkla seyahat ediyor." ifadelerini kullandı.
- "Bu işler yollarda yürümekle olmuyor"
Yıldırım, 80'li yıllarda Türkiye'ye sadece 2 milyon ziyaretçi geldiğini, şimdi ise bu rakamın 15 katına çıktığına işaret ederek, ülkede turizmin büyümeye devam ettiğini ve 2018 rakamlarının daha iyi olacağını anlattı.
Şimdiden rezervasyonların dolduğunu vurgulayan Yıldırım, bununla yetinmediklerini, tur operatörlerine desteklerinin bu yıl da devam edeceğini bildirdi.
Muğla'nın 2018'de turizmde yeni bir rekora imza atacağının, rakamların bunu gösterdiğine dikkati çeken Yıldırım, "Bu işler, öyle yollarda yürümekle boş boş konuşmakla olmuyor. Çalışarak oluyor, çalışarak. Memleket meselelerine kafa yorarak oluyor. Fikir üretmekle çare üretmekle oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
- "Muğla'ya 15 yılda 16 milyar liralık yatırım"
Bölgeye yapılan yatırımlara da değinen Yıldırım, Muğla'ya son 15 yılda toplam 16 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti.
Muğlalı bir vatandaşın yatırımlara dikkat çekmek için anlattıklarını, bölge insanının şivesiyle aktaran Yıldırım, "İşte neneler Muğla'nın nereden nereye geldiğini en güzel şekilde anlatıyorlar." dedi.
Göcek ve Karacabel tünellerini tamamladıklarını belirten Yıldırım, Milas-Yatağan yolu başta olmak üzere birçok yol çalışmasının devam ettiğini, Denizli-Muğla yolunu da 2019'un sonunda bitireceklerini söyledi.
Yıldırım, Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin mart sonunda hizmete gireceğini, böylece Dalaman'ın Türkiye'nin 4. büyük havalimanı haline geleceğini dile getirdi. Yıldırım, "10 milyon yolcu kapasitesi. Muğla'ya, Dalaman'a da bu yakışır." dedi.
Yıldırım, Muğla'yı bu yıl tarım teşvikleri alacak iller arasında üst sıraya çıkardıklarını, bu desteklerle Muğlalı çiftçilerin üretiminin daha da artacağını ifade etti.
- "Muğla hazır, işi bitirmiş"
Yıldırım, 2019'da iki önemli seçim yapılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:
"2019'da yerelde destan yazacak mısınız? Yerelde AK Parti hizmetiyle Muğlalıları buluşturacak mısınız? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türkiye'yi yeni ufuklara taşımaya var mısınız? 'İstikrara devam.' demeye var mısınız? 'Kalkınmaya devam' demeye var mısınız? Daha da ileri adalete hazır mısınız? Muğla hazır, işi bitirmiş."
Yıldırım, ülkenin güvenliği ve savunması için canını feda eden bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ve uzun ömürler diledi.
- Kongreden notlar
Yıldırım, kongrenin düzenlendiği salona gelişinde partilileri selamladı. Bu sırada bazı partililerin, ellerindeki zeytin dallarıyla Başbakanı Yıldırım'ı selamlaması dikkati çekti.
Başbakan Yıldırım'ın konuşması öncesinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partililere yönelik video mesajı izlendi.
Yıldırım'a konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanı Kadem Mete tarafından üzerinde Başbakan'ın adının yazılı olduğu 48 numaralı Muğlaspor forması ile "yörük poşusu" hediye edildi.
Salona, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karşı duruşu yansıtan ve üzerinde "Karanlık geceden aydınlık sabaha" yazılı pankart asıldı.
AK Parti Muğla 6. Olağan İl Kongresi'ne, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Öznur Çalık ve Hamza Dağ, eski bakanlar, bölge milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.
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