AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

MUĞLA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, seçim sistemiyle ilgili düzenlemelerin TBMM'ye gönderildiğini belirterek, "Bu düzenlemelerle seçim güvenliği daha da artacak, küçük partilerin baraj derdi ortadan kalkacak, yani temsilde adalet tam anlamıyla gerçekleşecek. Siyasette hileyi, hurdayı, hülleyi ortadan kaldıracağız. Seçim sonrasında yaşanan hükümet kurma krizlerini de vesayet heveslerini de tarihe gömeceğiz. Açık, şeffaf, güvenli bir seçim gerçekleştireceğiz." dedi. Yıldırım, Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen, partisinin Muğla 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin her türlü ayrımcılığı reddettiğini, kadının emeğini, aklını siyasete taşıdığını, bundan dolayı zafer üstüne zafer kazandığını vurguladı. 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacaklarını anımsatan Yıldırım, "Bütün kadınların gününü tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerin hak ve adalet duygusu sayesinde Türkiye çok şey kazandı. Kadınların aklı, vicdanı, merhameti sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Hiçbir bölücü, ayrıştırıcı eylem Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü bozamayacak. Her türlü adaletsizliğin, hukuksuzluğun karşısında kadın erkek, genç ihtiyar birlikte duracağız. Tıpkı 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, kapatma davasında olduğu gibi." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük yürüyüşünün kadınlarla çok daha güzel bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. - Kadına şiddet Başta aile olmak üzere bütün manevi değerleri korumak ve ülkenin gücüne güç katmak için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çalışma hayatında kadının emeğini ucuz iş gücü olarak gören anlayışı kabul etmiyoruz. Kadına karşı ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Kadına şiddeti lanetliyoruz. Kadına uzanan eller kırılsın istiyoruz. Kadınlarımıza bunu yapan insan olamaz. Bizim anlayışımızda insan, yaratılmışların en üstünüdür. Bütün siyasetimizin esası insanın huzuru, refahı ve mutluluğudur. Ecdadımızın dediği gibi 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin, insanı yaşat ki devlet yaşasın.' Devletin esası adalettir. AK Parti'nin en güçlü yanı ak kadınlardır, ak kadınların duruşudur. Bu büyük hareket başlarken kadınlarımız ön safta oldular. Partimizi sahiplendiniz, bize güç verdiniz. AK Parti hareketine gücünüzü, enerjinizi, fikirlerinizi, heyecanınızı katarak siyasetin önünü açtınız. Sizler büyük hedeflere yürüyen Türkiye'nin öncü gücüsünüz. Milletimizin karamsarlığına siz son verdiniz."

Başbakan Yıldırım, üye sayısı 10 milyonu aşan AK Parti'nin 4,5 milyon üyesinin kadınlardan oluştuğunu, bunun bir gurur tablosu olduğunu dile getirdi. Güçlü Türkiye'de kadının anne, yol arkadaşı, dava arkadaşı, işveren, çalışan, belediye başkanı olduğunun altını çizen Yıldırım, kadının hayatın her noktasında yerini aldığını aktardı. - "Türkiye genelinde 40 belediye başkanımız kadın" Güçlü Türkiye'de kadının elinin değdiği her yerin daha da güzel olduğunu anlatan Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu: "Bu salonda, Meclis'te, AK Parti teşkilatlarında olduğu gibi... AK Parti iktidarı ile kadınlarımız çok daha etkili hale geldi. Bugün Türkiye genelinde 40 belediye başkanımız kadın. Devlet dairelerinde çalışanların yüzde 40'ı kadın. Hakim ve savcıların üçte biri kadın. Araştırma görevlileri, üniversite hocalarının yarısı kadınlardan oluşuyor. Öğretmenlerimizin yüzde 65'i kadınlarımızdan oluşuyor. Geleceğimiz gençlerimizi, kadınlarımız hayata hazırlıyor. Şu anda Türkiye'de dev şirketlerin birçoğunu kadınlar yönetiyor. AK Parti iktidarında okullaşma oranı yüzde 42'den yüzde 99'a çıktı. İşte, kadının eğitimdeki önemini bu gösteriyor. Üniversiteye giden kızlarımızın oranı yüzde 12'den yüzde 44'e çıktı. Üniversiteye giden kızlarımızın sayısı erkek öğrencilerden daha fazla. İşte Türkiye'nin geldiği nokta bu.

Siyaset demek toplumsal meselelere sahip çıkmak, yanlışa yanlış doğruya doğru demek. İşte AK Parti Kadın Kollarımız yanlışa yanlış, doğruya doğru demek için bu çatı altında siyaset yapıyor. Bu yol sizin yolunuz. Çünkü siz milletin ta kendisisiniz. Çünkü siz cumhursunuz. Bu ülke, bu devlet, bu cumhuriyet sizin, bizim hepimizin. Sizler Türkiye'nin kalbi, ruhu ve vicdanısınız." Binali Yıldırım, AK Parti demenin, hizmet, proje, yol, hastane, okul, iş, aş, kardeşlik demek olduğunu dile getirdi. Partinin herkesin diline, dinine, mezhebine, yaşam tarzına saygı gösterdiğine dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye'nin 81 milyon vatandaşının özlemi tektir. Bu ülkenin, vatanın, şehirlerin hasreti ayrılık siyaseti değil, birlik siyasetidir. Nifak, hizip, zümre siyaseti değildir. Kavim kabile siyaseti, sınıf, bölge siyaseti değildir. Mezhep, meşrep siyaseti değildir. Türkiye'nin özlemi birlik ve kardeşliktir. Biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz." dedi. - 2019 seçimleri Yıldırım, 2019'da iki seçim yapılacağını ve bu yılın "yeni bir milat" olacağını, mevzuattan kaynaklanan sistemin arızalarının 2017 referandumuyla ortadan kalktığını söyledi.

Siyasi yönetimin, yeni seçimlerden sonra "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"yle daha da güçlü hale getirileceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Güçlü iktidar, güçlü Türkiye demek. Demokrasimiz, hukuk devletimiz, daha da güçlenecek, seçmenler, partiler birbirine daha da yakınlaşacak. Biz AK Parti olarak MHP ile 'Cumhur İttifakı'nı şimdiden ilan ettik, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Dedik ki, eğer mesele memleketse gerisi teferruattır. Seçim sistemiyle ilgili düzenlemeleri Meclise verdik. Bu düzenlemelerle seçim güvenliği daha da artacak, küçük partilerin baraj derdi ortadan kalkacak, yani temsilde adalet tam anlamıyla gerçekleşecek. Siyasette hileyi, hurdayı, hülleyi ortadan kaldıracağız. Seçim sonrasında yaşanan hükümet kurma krizlerini de vesayet heveslerini de tarihe gömeceğiz. Açık, şeffaf, güvenli bir seçim gerçekleştireceğiz." Salondakilere, "AK kadınlar, AK gençler, 2019'a hazır mısınız, yeniden destan yazmaya var mısınız?" sorusunu yönelten Yıldırım, "AK kadınlar"ın seçime damgasını vuracağına inandığını, kadınların gücünü bildiklerini ve inandıklarını ifade etti.