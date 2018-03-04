MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için her şeyi göze aldık. Mücadelemizi de buna göre vermeyi sürdüreceğiz. Bugün Afrin'deyiz, yarın Menbiç'te olacağız, ertesi gün Fırat'ın doğusunu Irak sınırına kadar teröristlerden temizleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Program yoğunluğu nedeniyle AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılamayan Erdoğan'ın gönderdiği mesaj, kongrenin yapıldığı Menteşe Spor Salonu'nda okundu.

Mesajında Muğla'daki kongreye katılmayı arzuladığını ancak bunun nasip olmadığını aktaran Erdoğan, Muğlalıların kendilerine olan muhabbet ve güvenini çok iyi bildiğini belirtti.

Erdoğan, "Seçimlerde Muğla’da hedeflediğimiz neticelere ulaşmamanın Muğlalı kardeşlerimizin değil, bizim eksikliğimiz olduğuna inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu eksikliği süratle gidererek inşallah Muğla’da ilk etapta Türkiye ortalamasına, ardından da daha ileri düzeylere ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun gerçekleşebilmesi için kadın kollarına çok önemli görev düştüğünü, aynı şekilde diğer teşkilatların da sorumluluklarının çok büyük olduğunu vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar Muğla teşkilatlarında görev yapanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.