AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Bugün Afrin’de dışa bağımlı olmaktan kurtulup kendi milli silahlarımızla kahraman ordumuz tarih, destan yazıyorsa hiç şüphesiz AK Parti'nin 16 yıllık iktidarları dönemindeki dışa bağımlılıktan kurtuluşumuzun sonucudur." dedi.

Ataş, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 4 milyonu aşkın üyesiyle kadınların bu kutlu yolcuğun isimsiz kahramanları olduğunu söyledi.

16 yıllık iktidarlarında Türkiye’nin değişimine, dönüşümüne ve kalkınmasına emek verip alın teri döken, ailesini, çocuklarını evini ihmal eden ama AK Parti’nin başarı elde etmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kadınlara teşekkür eden Ataş, "Yine Rabbimize hamdediyorum ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle siyaset yapmayı, bu ülkeye hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip etti." diye konuştu.

AK Parti kadrolarının 16 yıllık iktidar döneminde Türk siyaset tarihinde her partiye nasip olmayan başarılara imza attığını vurgulayan Ataş, bu kadroların, her seçimde AK Parti’nin ve milletin yüzünü ak ettiğini, milleti her alanda hizmetlere buluşturduğunu dile getirdi.