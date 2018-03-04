AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Bugün Afrin’de dışa bağımlı olmaktan kurtulup kendi milli silahlarımızla kahraman ordumuz tarih, destan yazıyorsa hiç şüphesiz AK Parti'nin 16 yıllık iktidarları dönemindeki dışa bağımlılıktan kurtuluşumuzun sonucudur." dedi. Ataş, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Muğla Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 4 milyonu aşkın üyesiyle kadınların bu kutlu yolcuğun isimsiz kahramanları olduğunu söyledi. 16 yıllık iktidarlarında Türkiye’nin değişimine, dönüşümüne ve kalkınmasına emek verip alın teri döken, ailesini, çocuklarını evini ihmal eden ama AK Parti’nin başarı elde etmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kadınlara teşekkür eden Ataş, "Yine Rabbimize hamdediyorum ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderle siyaset yapmayı, bu ülkeye hizmet etmeyi Rabbim bizlere nasip etti." diye konuştu. AK Parti kadrolarının 16 yıllık iktidar döneminde Türk siyaset tarihinde her partiye nasip olmayan başarılara imza attığını vurgulayan Ataş, bu kadroların, her seçimde AK Parti’nin ve milletin yüzünü ak ettiğini, milleti her alanda hizmetlere buluşturduğunu dile getirdi.

AK Parti kadrolarının Türkiye'de eğitimden sağlığa, ulaşımdan ekonomiye, tarımdan milli savunmaya kadar her alanda tarih yazdığına dikkati çeken Ataş, "İnanıyorum ki Muğla teşkilatımız, 16 Nisan referandumda yüzde 30,6 oy oranıyla işaret fişeğini yakmak suretiyle 2019’da yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı başta olmak üzere ilçe belediyelerimizin tamamını AK Parti'li belediyelerle buluşturacak. İnanıyorum ki Muğla teşkilatı kongreleriyle, yeni hücreler, yeni kadrolarla birlikte yeni tarihleri yazmak suretiyle cumhurbaşkanlığı seçiminde, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapmak için 7 gün 24 saat çalışacak." dedi. AK Parti teşkilatları içerisinde kadın kollarının emeğinin asla inkar edilemeyeceğini aktaran Ataş, şöyle konuştu: "Çünkü onlar bir yandan evleriyle, eşleriyle çocuklarıyla ilgilenirken bir yandan da Genel Başkanımızın başarısı, ülkemizin kalkınması ve başarısı için fedakarca bugüne kadar çalıştılar ve bundan sonra da çalışmaya devam edecekler diye düşünüyorum. Sizler, 2002’de ülkemizde AK Parti’nin iktidara gelmesini sağlamak suretiyle 16 yıllık süreçte eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, milli savunmada tarih yazdınız. Bugün Afrin’de dışa bağımlı olmaktan kurtulup kendi milli silahlarımızla kahraman ordumuz tarih, destan yazıyorsa hiç şüphesiz AK Parti’nin 16 yıllık iktidarları dönemindeki dışa bağımlılıktan kurtuluşumuzun sonucudur. Daha düne kadar piyade tüfeğinde bile dışa bağımlıyken bugün kendi helikopterini, piyade tüfeğini, denizaltısını, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını yapan bir Türkiye var. Kendi füzesini, tankını yapabilecek bir Türkiye var. İşte bunlardan dolayı Türkiye’yi bu noktalara getiren ak kadrolara, milletimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin sadece ülkesinde haksızlığa uğrayan vatandaşların hakkını değil, masum ve mazlum milletlerin de hakkını savunan bir liderle kutlu yolculuğu sürdürdüğüne dikkati çeken Ataş, "Onun için 2007’den bu güne demokratik yöntemlerle AK Parti’nin önünü kesemeyenler, demokratik olmayan her türlü yola başvurmak suretiyle bu kutlu davanın lideri olan Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini, nefesini kesmeye çalıştılar." ifadesini kullandı. Ataş, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te milletin, Cumhurbaşkanına kahramanca sahiplik yaptığını hatırlatarak, darbecilerin girişimlerini püskürttüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi "Ben milletimin arasına gidiyorum. Milletimizi de şehirlerin meydanlarına ve havaalanlarına davet ediyorum. Gelip ne yapacaklarsa orada yapsınlar" diyerek liderliğini ortaya koyduğunu hatırlatan Ataş, "Biz, 15 Temmuz gecesi bir kez daha millet olma özelliğimizi keşfettik. Milletimiz meydanlara koştu. Liderlerine, ülkelerine sahip çıktı. Bu ülkeyi bölmek isteyen alçaklara, hainlere karşı en güzel cevabı o gece verdiler." dedi.

Ataş, ülkede birlik ve beraberlik devam ettiği sürece hiç kimsenin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’yi bölmeye, parçalamaya gücünün yetmeyeceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de kadınların, ülkenin değişim ve dönüşümünün mimarlarından olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kadın, siyaset içinde bir nesne değil, bir özne" sözünü hatırlatan İnceöz, şöyle konuştu: "Burada özellikle ülkemizin nüfusunun yarıdan fazlasının kadınlardan oluştuğu dikkate alındığında 15 yıl öncesine baktığımızda kadınların hayatın her alanında çok da var olmadıklarını görmekteyiz. Bugün ise bu değişim ve dönüşümle yapılan düzenlemelerle beraber kadınlarımızın hem siyasette hem hayatın her alanında var olduğunu görüyoruz. Kadınlarımızın hem iş hem sosyal hayatta var olabilmesi için önemli düzenlemelerle beraber mesafeler aldık. Bu farkındalığı ortaya koyma noktasında ve yeni Türkiye'nin inşası noktasında kadınlarımıza verdiği destekten dolayı Genel Başkanımız, liderimiz Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."