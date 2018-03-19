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AK Parti muhtarların sorunlarını dinledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 16:53 | Son Güncelleme

AK Parti Edremit Teşkilatı tarafından, Edremit’teki mahalle muhtarlarına düzenlenen yemekte, muhtarların sorunları dinlendi.

AK Parti muhtarların sorunlarını dinledi

AK Parti Edremit Teşkilatı tarafından, Edremit’teki mahalle muhtarlarına düzenlenen yemekte, muhtarların sorunları dinlendi. AK Parti İlçe Yönetim Kurulu’nun katıldığı toplantıda, her mahallenin koordinatörlüğünü üstlenen Yönetim Kurulu üyeleri, mahalle muhtarıyla bir araya gelerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Edremit’te düzenlenen yemekli toplantıda konuşma yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkcü “Siz değerli muhtarlarımızın sorunlarını dinlemek için bugün burada bir araya geldik. Sizler, mahallemizde vatandaşlarımızın temsilcilerisiniz. Sizler halkımızın sesi, kulağısınız. Burada sizlerin sorunlarını dinlemek için bu toplantıyı düzenledik. Edremit’teki 47 mahallenin hepsine büyük önem veriyoruz. Birazdan kürsüyü sizlere bırakacağım. Sizlerin sorunlarını dinleyip bu sorunların çözümü için çalışacağız. Hepinize afiyet olsun” dedi.
Toplantıda söz alan mahalle muhtarları kürsüye çıkarak sorunlarını dile getirdi. Toplantıda Tahtakuşlar Mahalle Muhtarı Hasan Bozkurt yaptığı konuşmada “Köyümüzde yaşayan fakir insanlarımız için iş istihdamı sağlanmasını istiyoruz. Bir de Büyükşehir Kanunu ile kırsal mahalleler adeta çöktü. Helallik bile verilmeden mallarımızın devri oldu. Mahalleye dönüştükten sonra gayrimenkullerimiz pay oldu” dedi. Gazi Celal Muhtarı ise “Kalkım Yenice’deki istinat duvarlarının olmaması nedeniyle yağan yağmurlar sonrasında Sanayi bölgemiz sular altında kaldı” dedi. Hacı Hasanlar Köyü muhtarı ise sosyal tesislerinin çevresinin kafese alınmasını istediklerini söyledi. Diğer muhtarlar da sorunlarını dile getirdi.

AK Parti muhtarların sorunlarını dinledi

AK Parti muhtarların sorunlarını dinledi

AK Parti muhtarların sorunlarını dinledi

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