AK Parti muhtarlarla istişare toplantısı yaptı

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Otel salonunda gerçekleştirilen toplantıda muhtarların mahallelerin sorunlarının yanı sıra yerel ve genel konular konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, muhtarları önemsediklerini belirterek, AK Parti ile birlikte muhtarlara verilen önemin arttığına dikkat çekti.

Mustafa Alkayış, “Muhtarlık özveri isteyen gönüllülük esasına dayalı bir meslektir. Hiçbir geliri olmadan, mahallesi ve ili adına hizmet veren muhtarlarımız maalesef bugüne kadar hak ettiği ilgiyi, değeri görmüyordu. Uzun bir aradan sonra nihayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın duyarlı davranışı karşısında muhtarlarımız hatırlanmış, külliyede üst üste yaptığı toplantılarla muhtarların bir anda Türkiye gündemine gelmesine vesile olmuştur. Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelme fırsatı bulan muhtarlarımız kendileriyle ilgili sorunlarını bir bir iletmiş ve muhtarlık camiasında çok büyük değişimler yaşanmıştır. Bizler her zaman muhtarlarımızın yanındayız. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şu günlerde muhtarlarımızın ülkemiz adına dik duruşları bizleri onurlandırmaktadır. Düzenlemiş olduğumuz istişare toplantısına katılımlarından ötürü herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğunu dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, “Mahalle muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Gerek dernek olarak, gerekse de muhtarlarımız kendi mahalleleriyle ilgili sorun ve sıkıntılarını her zaman bizlerle paylaşıyor, vatandaşlarımız ile bizler arasında köprü vazifesi görüyorlar. Bu bakımdan belediye olarak muhtarlarımızın çalışmalarından son derece memnunuz. Yerelde yapılması gerekenlerle ilgili her zaman belediye olarak muhtarlarımızın emrindeyiz. Eksiklerimiz olabilir bu eksikliklerimiz bile iletildiği takdirde en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çaba sarf edeceğiz. Tabi ülkemiz son yıllarda çok önemli bir süreçten geçiyor. İçeride ülkemize zarar vermek isteyen terör güçleri, sınırlarımızda da bizlere ileride zarar verebilecek çalışmalar içerisindeler. Şu anda ülke olarak bir savaş durumundayız. Başlatılan harekatla birlikte ordumuz bir yandan teröristleri temizliyor, bir yandan adım adım bölgeyi ele geçiriyor. Ele geçirilen yerlerde yapılan hazırlıkları görünce oraya mutlaka girmemiz gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Orada yapılanlar, ele geçirilen silahlar, yapılan sığınaklar orada korumaktan çok Türkiye’ye yapılacak muhtemel saldırının bir örneğini görüyoruz. O nedenle görüşümüz ne olursa olsun, bugün ülke olarak gün birlik ve beraberlik günüdür. Değerli muhtarlarımızda ilk günden bugüne Adıyaman’da sergiledikleri dik duruş bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuşan Milletvekili Salih Fırat, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan harekat öncesi bize müttefik görünen ülkeleri uyardı. PKK, PYD, YPG ve DEAŞ’ın birbirinden farkı olmadığını, bir terör örgütünü bir diğer terör örgütüyle değil, gelin beraber halledelim bunları’ demesine rağmen dinlemediler. Nihayetinde ordumuz Zeytin Dalı Harekatına başladı ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Türkiye olarak bir savaşın içindeyiz, Allah ordumuza güç versin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ülkemiz Fırat Kalkanı harekatıyla, Zeytin Dalı Harekatıyla ne kadar ciddi olduğunu göstermiştir. Menbiç için de uyarılarımız dikkate alınmadığı takdirde Türk Silahlı kuvvetlerimiz operasyonlarına devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Her şey milletin gözü önünde cereyan ettiğini belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, hükümetimiz hem diploması anlamında yaptığı çalışmalar bütün dünyadaki başkanlar yetkililer nasıl bir diploması trafiği hareketi ediyor, çalışıyor herkes iyi görüyor. Sahada da cephede de iyi olmamız lazım. Buradan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yarılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimize başsağlığı diliyoruz. Onların bize emanet ettiği bu topraklarda rabbimize şükürler olsun, biz rahat içerisinde yaşıyorsak bazı değerlerin de farkındayız. Bizim bize emanet edilen şu coğrafyada bayrağımıza, ezanımıza, marşımıza, vatanımıza, toprağımıza sahip çıkmamız lazım. Şehitlerimize, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkacağız. Yapılan hizmetler noktasında muhtarlarımız bizim en büyük destekçimiz. İl geneli ve mahallelerimizde hükümetimizin, AK Parti’nin yaptığı hizmetlere konusunda muhtarlarımız bizlerin gözü, kulağı elimiz konumundalar. Yapamadığımız, bizim göremediğimiz eksik kalan hizmetler noktasında birlikte koordineli olarak çalışıyoruz” dedi.

İstişare toplantısına AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Başkanı Mehmet Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hanifi Şaşmaz ve mahalle muhtarları katıldı.