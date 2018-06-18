Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Vakit, Türkiye'ye hizmet vaktidir. AK Parti, muhteşem eserlerine yenilerini ekleyecektir." dedi.

Fakıbaba, Eyyübiye ilçesindeki Sinekli Mahallesi'nde partisinin seçim bürosunu ziyaret ederek, teşkilat üyelerinin yürüttüğü seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Burada toplanan kalabalığa hitaben konuşan Fakıbaba, gıda, tarım ve hayvancılığın ülkelerin gelişiminde büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'yi hayata geçirdikleri projelerle daha ileriye taşımayı planladıklarını vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Vakit, Haliliye'ye, Eyyübiye'ye hizmet vaktidir. Vakit, Türkiye'ye hizmet vaktidir. AK Parti, muhteşem eserlerine yenilerini ekleyecektir. Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleriyiz hep beraber. Biz onun neferiyiz. Siz o askerden eksik verdiğiniz takdirde bu adamın eli ne olur? Ben size soruyorum. Küsme zamanı değil. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın neferiyiz. Bizler dava adamlarıyız, biz sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz. Allah'ın izni ile 14'te 14 yaparak Reisimizi askersiz bırakmadığımız takdirde Şanlıurfa bir tarihe yeniden imza atacaktır."

Fakıbaba, katılımcıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Haziran'da Şanlıurfa'da düzenleyeceği mitinge de davet etti.

Ziyarette, Fakıbaba'ya Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da eşlik etti.

