AK Parti Muş il genel meclis üyeleri aylık olağan toplantısı Malazgirt’te yapıldı

AK Parti Muş İl Genel Meclis üyeleri aylık olağan toplantısını Malazgirt’te yaptı.

Malazgirt Kültür Merkezi Konferans salonunda yapılan Mart ayı olağan toplantısına AK Parti Diyarbakır eski milletvekili ve Bitlis Bölge Koordinatörü Ali İhsan Merdanoğlu, Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Ak Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, STK temsilcileri, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Ak Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz, yaptığı açılış konuşmasında toplantının Malazgirt ilçesinde olması kendilerini hayli memnun ettiğini söyledi. Deniz, ”Mart ayı olağan toplantımıza hoş geldiniz. Her zaman yarın seçim olacakmış gibi çalıştık. Cumhurbaşkanımızı mahcup etmemek için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Malazgirt’te çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadık. Önümüzde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırız. Çok çalışacağız ve gitmedik kapı bırakmayacağız" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti’nin hem Muş’ta hem de Türkiye’nin her yerinde büyük hizmetler yaptığını söyledi. Yaktı, “Malazgirt bizim için çok önemlidir. Sultan Alparslan’ın torunları olmaktan son derece mutluyuz ve gururluyuz” dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da belediye başkanlarının hayırda birbirleriyle yarışması gerektiğini belirtti. Başkan Asya, “Malazgirt belediyesi de bizim belediyemizdir. Belediyecilik anlamında Malazgirt ilçesi için ne gerekirse yapmaya hazırız” dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, okullar için kentte yeni arsa alanlarının üretilmesi gerektiğine dikkat çekti. Milletvekili Şimşek, ”Mart ayı genel kurul toplantımızı burada Malazgirt ilçemizde yapmamın gururu içerisindeyiz. Malazgirt ilçesi bizim için çok önemli bir ilçedir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Malazgirt ilçesine ayrı bir önem veriyor. Bu yıl içinde 26 yeni okul inşaatına başlanacak. 50 yataklı hastane inşaatımız sürüyor. Hemen yan tarafına yine 50 yataklı bir ek bina daha yapılması proje aşamasında. Kısaca Malazgirt ilçesi 2018 yılında çok büyük yatırımların merkezi olacak. Şimdiden bu yapılacak yatırımlar için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, tüm bakanlıklarımıza, bu büyük projelerin ilçemize gelmesini sağlayan herkese sonsuz sevgiler ve saygılar sunarım” dedi.

Mart ayı olağan toplantısına katılan AK Parti Diyarbakır eski milletvekili ve Bitlis Bölge Koordinatörü Ali İhsan Merdanoğlu, bu anlamlı toplantıyı Malazgirt ilçemizde gerçekleştirmenin çok isabetli bir karar olduğunu söyledi. Merdanoğlu, bu kararı veren tüm Muş il teşkilatına çok teşekkür ettiğini ifade ett.

Malazgirt Kültür Merkezi Konferans salonunda yapılan Mart ayı olağan toplantısı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.