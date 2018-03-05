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AK Parti MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 18:11 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 18.05'te başladı.

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ak parti myk Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Merkez Yürütme Kurulu

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