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AK Parti MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 18.40'ta başladı.

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