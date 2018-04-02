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AK Parti MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 17:01 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 16.54'te başladı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK ) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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