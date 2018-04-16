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AK Parti MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 18.45'te başladı.

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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım AK Parti MYK toplantısı başladı

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