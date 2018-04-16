HABER

AK Parti MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde başladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde başladı.

Bugüne kadarki en büyük tatbikat: Körfez kalkanıBugüne kadarki en büyük tatbikat: Körfez kalkanı
Artık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacakArtık bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltındaKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?

Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?

Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır

Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır

Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama

Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama

Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.