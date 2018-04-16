AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde başladı.
Haydarpaşa Garı'nda yangın!
Macron'un Türkiye iddiasına Rusya'dan cevap: Operasyon bizi bölmedi
Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi
Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Rize'de ağızları açık bırakan ev!
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir
Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti
Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme