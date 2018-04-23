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AK Parti MYK toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 21:08 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 21.00'de başladı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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