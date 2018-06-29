AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı toplantı, saat 19.00'da başladı.
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