AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Maalesef bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin angajmanlarına baktığımızda Marksist Leninist ideolojik angajmanlarla ortak bir fikri altyapı ve iş birliği olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Tabii böyle bir yapıdan yerli ve milli bir duruş beklemek kusura bakmayın ham hayal olur." dedi. Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında başlayan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı. Toplantıda, ana kademe ile Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının kongre sürecinin değerlendirildiğini ifade eden Ünal, şu an itibarıyla sadece İzmir ve İstanbul kongrelerinin yapılmadığını, 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongresini gerçekleştireceklerini belirtti. Ünal, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyum çalışmalarına ilişkin Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığının bir sunum gerçekleştirdiğini, Mali ve İdari İşler Başkanlığının önerilerini sunduğunu, Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak yeni kurumsal kimlik çalışması konusunda sunum yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Nisan halk oylamasının yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu anlatan Ünal, "Türkiye için önemli bir dönüm noktası 16 Nisan. Çok uzunca bir zamandan beri Türkiye'nin soğuk savaş yıllarının şartlarına göre oluşturulmuş idari ve siyasal sistemini değiştirme gerekliliği bir sonuç olarak önümüzde duruyordu. 16 Nisan'da milletimiz istikrara 'evet' diyerek bir siyasal sistem değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' dedi, Türkiye kazandı. Bununla ilgili değerlendirmelerimizi yaptık." diye konuştu. - CHP'nin OHAL eylemi Ünal, bugün CHP'nin olağanüstü hale (OHAL) karşı oturma eylemi gerçekleştirdiğini, hem CHP Genel Başkanı hem de sözcülerinin parmaklarını sallayarak tehdit ve hakaret içeren, alışılageldik yalan ve iftiralarını sıraladıklarını ifade etti. CHP İstanbul İl Başkanının konuşmasında tutuklu milletvekilleri için rehin ifadesi kullanması ve CHP genel başkan yardımcılarının Deniz Gezmiş ve Selahattin Demirtaş benzetmesinin dikkatlerini çektiğini vurgulayan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP milletvekilleri Demirtaş'ı 7 kez ziyaret ederken CHP milletvekillerinin 17 kez ziyaret etmiş olmaları ve HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na Demirtaş'ı ziyaret etmesi konusundaki teklifleri, aslında bütün bunlar anlaşılabilir ve izah edilebilir hususlar. Geçtiğimiz günlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun parka ve postal giydiği günleri yad etmesini de buraya eklemek gerekiyor. Burada yeni olan şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin yeni Marksist-Leninist angajmanlarıdır. CHP'nin HDP, PYD, YPG, PKK, DHKP-C ile olan ortak angajmanlarını bizim doğru anlayabilmemiz ve İstanbul İl Başkanının HDP ağzıyla tutuklu milletvekilleri için rehin alınma ifadesini kullanması ya da CHP Genel Başkan Yardımcısının Deniz Gezmiş-Selahattin Demirtaş özdeşimini oluşturması... Buna şunu da ekleyelim; Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parka ve postal giydiği yıllarda parkalı ve postallı arkadaşlarının 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na karşı çıktıklarını, 'Yaşasın bağımsız birleşik Kıbrıs' nasıl slogan attıklarını biliyorsunuz. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin Atatürk ve CHP geleneğiyle bağını kopardığını söylerken kastımız budur.

Maalesef bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin angajmanlarına baktığımızda Marksist-Leninist ideolojik angajmanlarla ortak bir fikri altyapı ve iş birliği olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Tabii böyle bir yapıdan yerli ve milli bir duruş beklemek, kusura bakmayın ham hayal olur." - Suriye'ye düzenlenen hava harekatı Ünal, kimyasal silah kullanımına ilişkin ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye ortak bir hava harekatı düzenlediğini anımsattı. Esed rejiminin kimyasal kullanımına ilişkin bir uyarı olarak hava harekatını desteklediklerini açık bir şekilde söylediklerini hatırlatan Ünal, şunları kaydetti: "Hava harekatını desteklememiz ABD'nin YPG ve PYD ile iş birliğini onayladığımız anlamına gelmiyor. Çünkü biz Suriye'de doğru olan, çözüme destek veren her türlü eylemin yanında olduğumuzu ve çözüme katkı sunmayan eylemlerin de karşısında olduğumuzu ifade ettik. Diktatör oğlu diktatör olan ve Suriye'de bir milyondan fazla insanı kimyasal silah ya da konvansiyonel silahlarla katletmiş olan 6 milyondan fazla insanı mülteci konumuna düşüren, bir dönem 'Ben değişeceğim, ben reform yapacağım, ben demokratikleşeceğim' diyerek bizimle yakınlaşan ama halkına silah sıktığını gördüğümüzde mesafe koyduğumuz ve karşı durduğumuz ve sonra CHP'nin elini sıktığı Esed'e dönük bugüne kadar siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin tek bir eleştirisini duymamışsınızdır. Ama aynı Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının seçilmiş, her iki yılda bir seçime girmiş, milleti tarafından teveccüh görmüş Cumhurbaşkanımıza, meşru hükümetimize dönük her türlü hakareti, yalanı, 'diktatör'den tutun da ağza alınmayacak hakaretleri bir alışkanlık haline getirdiğini görürsünüz. Bu durumun Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin karakteristik özelliğinden kaynaklandığını ifade etmeden geçemeyeceğim."