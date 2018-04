AK Parti MYK toplantısı

Toplantıda, ana kademe ile Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının kongre sürecinin değerlendirildiğini ifade eden Ünal, şu an itibarıyla sadece İzmir ve İstanbul kongrelerinin yapılmadığını, 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongresini gerçekleştireceklerini belirtti.

Maalesef bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin angajmanlarına baktığımızda Marksist-Leninist ideolojik angajmanlarla ortak bir fikri altyapı ve iş birliği olduğu çok net bir şekilde gözüküyor. Tabii böyle bir yapıdan yerli ve milli bir duruş beklemek, kusura bakmayın ham hayal olur."

- Suriye'ye düzenlenen hava harekatı

Ünal, kimyasal silah kullanımına ilişkin ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye ortak bir hava harekatı düzenlediğini anımsattı.

Esed rejiminin kimyasal kullanımına ilişkin bir uyarı olarak hava harekatını desteklediklerini açık bir şekilde söylediklerini hatırlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Hava harekatını desteklememiz ABD'nin YPG ve PYD ile iş birliğini onayladığımız anlamına gelmiyor. Çünkü biz Suriye'de doğru olan, çözüme destek veren her türlü eylemin yanında olduğumuzu ve çözüme katkı sunmayan eylemlerin de karşısında olduğumuzu ifade ettik. Diktatör oğlu diktatör olan ve Suriye'de bir milyondan fazla insanı kimyasal silah ya da konvansiyonel silahlarla katletmiş olan 6 milyondan fazla insanı mülteci konumuna düşüren, bir dönem 'Ben değişeceğim, ben reform yapacağım, ben demokratikleşeceğim' diyerek bizimle yakınlaşan ama halkına silah sıktığını gördüğümüzde mesafe koyduğumuz ve karşı durduğumuz ve sonra CHP'nin elini sıktığı Esed'e dönük bugüne kadar siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin tek bir eleştirisini duymamışsınızdır. Ama aynı Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının seçilmiş, her iki yılda bir seçime girmiş, milleti tarafından teveccüh görmüş Cumhurbaşkanımıza, meşru hükümetimize dönük her türlü hakareti, yalanı, 'diktatör'den tutun da ağza alınmayacak hakaretleri bir alışkanlık haline getirdiğini görürsünüz. Bu durumun Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin karakteristik özelliğinden kaynaklandığını ifade etmeden geçemeyeceğim."