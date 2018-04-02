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AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK),Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.45’te başladı.AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK),Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.45’te başladı.
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.45’te başladı.

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