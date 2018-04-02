AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK),Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.45’te başladı.
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.45’te başladı.
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