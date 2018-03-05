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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 21:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı 3,5 saat sürdü

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Parti genel merkezinde yapılan toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti myk Cumhurbaşkanı Erdoğan

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