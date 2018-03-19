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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 20:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde yapılan toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.

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Ak Parti Genel Merkezi AK Parti MYK toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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