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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 20:22 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında başlayan toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu

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