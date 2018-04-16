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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 22:27 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında başlayan toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında tamamlandı.

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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ak parti myk Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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