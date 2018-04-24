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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 00:26 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK

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