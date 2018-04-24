AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.
Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
ABD’de PKK skandalı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum