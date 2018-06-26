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AK Parti MYK ve MKYK 29 Haziran'da toplanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 29 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) 29 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, AK Parti MYK ve MKYK'nın ilk toplantıları 29 Haziran'da yapılacak.

Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

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