AK Parti Niğde Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AK Parti Niğde Gençlik Kolları Başkanlığı 5. Olağan Genel kurulu yapıldı. Genel Kurulda mevcut Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Özdemir görevine devam etti.

Kültür Merkezinde düzenlenen Genel Kurula AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski Bakan Cevdet Yılmaz, Milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu, Erdoğan Özegen, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Başkanı Mahmut Peşin ve AK Partili üyeler katıldı.

“Afrin’de yaşayan kardeşlerimizin huzuru için oradayız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmasında Afrin harekatını değerlendirdi. Yılmaz, ‘‘Afrin’de bir ülkeyi, bir toprağı işgal etmek için bulunmuyoruz. Biz Afrin’de herhangi bir etnik grubu, inanç veya mezhep grubu ile mücadele etmiyoruz. Biz Afrin’de uluslararası güç odaklarının maşası haline gelmiş terör örgütleriyle mücadele ediyoruz onları temizledikçe ülkemizin güvenliği artacak ve sınırlarımızın güvenliği artacak. Orada yaşayan kardeşlerimizde daha huzurlu yaşam sürecek’’ dedi.

‘AK Parti gençlerin partisi’

Gençleri olmayan bir partinin zayıflayacağını belirten Yılmaz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ‘‘AK Parti bu ülkeyi geliştiren değiştiren parti olarak gençlerin partisidir. Statükoları değiştiren ve yıllardır milletin zihnine bir pranga vuran bu yasakları kaldıran bir parti olarak gençlerin partisidir. Gençlik varsa gelecek var. Gençleri güçlü olmayan bir partinin geleceği yok. Gençlik aynı zamanda bir seçmendir. Gençliği güçlü olmayan bir partinin her geçen gün zayıfladığını görürüz. TUİK’in yeni verilerinde 81 milyona yakın nüfusumuz var. Her yıl 1 milyon nüfusumuz artıyor. Türkiye’nin yaş ortalaması 32‘ye yakın Avrupa’da veya diğer ülkelerde 45, 47, 48 civarında. Bu bizim en büyük servetimiz. En yüksek genç ve dinamik nüfusumuzdur. Gelişmekte olan ülkeleri bekleyen en büyük tehlike zenginleşemeden, gelişemeden yaşlanma tehlikesi. Eğer genç nüfusunuz varsa bir takım hamleleriniz varsa nüfusunuz yaşlandıktan sonra bunu yapmanız imkansız. Türkiye çok şükür genç nüfusu ile üst orta gelir ligine tırmanmayı başardı. Şimdi önümüzde en yüksek gelir ligi var. En yüksek gelire sahip ülkeler var. Nüfusumuz yaşlanmadan bu lige çıkmamız lazım. Çok hızlı koşarak daha çok çalışarak onları yakalamamız gerekiyor’’ diye konuştu.