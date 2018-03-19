AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında bir basın açıklaması yaptı. İl Başkanlığında gerçekleştirilen açıklamada yaşlıların önemine değinen Başkan Peşin, AK Parti hükümetinin yaşlılara verdiği önemle birçok alanda yeniliklerin getirildiğini söyledi.

Toplumdaki yaşlılara saygıda kusur etmeme, onların sorunlarına çözüm üretme, hayatlarını kolaylaştırıcı hizmetler sunma, memnun etme ve hayır dualarını almanın insanlık görevi olduğunun altını çizen Peşin, açıklamasında şunları söyledi; “Sosyal devlet ilkesini gerçek anlamda ilk kez 2002’de milletle tanıştıran AK Parti’nin, yaşlıların kaliteli yaşamını ve genel sağlığını arttırmaya odaklı etkin politikalar ürettiği hepimizim malumu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2004’de kurulan Yaşlılar Koordinasyon Merkezi (YKM) bunun en somut örneğidir. İstatistiklere göre ülkemizde yaş ortalaması artmaktadır. Bu da yaşlı sayımızda bir artış olduğu anlamına gelmektedir. Bizler Ak Parti Hükumetleri olarak Yaşlı vatandaşlarımız için erişilebilir olmayı ve onların ellerinden tutarak sorunlarına çözüm üretmeyi şiar edinen Sosyal Politikalar Başkanlığımız bünyesindeki YKM’miz ile 81 il ve 970 ilçemizde vatandaşlarımıza telefon, faks ve internet üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Yaşlılarımız, dünümüz ile yarınlarımız arasında gönül köprüsü olmalarının yanı sıra birer hayat rehberidir. Onların bilgi, deneyim ve tecrübeleri sayesinde bugün toplumlar istikballerine yön vermekte, yaşamlarını şekillendirmektedirler. Yani onlar bizim geçmişimizdir. Geçmişimizi günümüze taşıyan köprüdür aynı zamanda. Evde bakım hizmeti ve evde sağlık hizmetlerinin ilk kez Ak parti Hükümetleri döneminde hayata geçirildiğini hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Yaşlılarımızın bizim geçmişimiz diye. Evet, bizim geçmişimiz, çünkü toplumların hafızası onlar, geleceğimizin muhafazası bakımından hayati öneme sahip olduğunu kesinlikle unutmuyoruz. Yaşlılar haftası olması münasebetiyle açıklama yapıyoruz ama biliyorsunuz bizler sürekli olarak evde yalnız yaşayan, ya da ilerlemiş yaşlarına rağmen evde karı ve koca kalmış olan büyüklerimizin evlerine sık sık konuk oluyor, onlarla zaman geçiriyor ve dualarını alıyoruz. Biz sadece 1 hafta değil, yılın her günü onları anıyor ve programlar yapıyoruz”dedi.

İlk Kez Evde Sağlık Hizmeti Uygulamasını Başlattık

Evde sağlık hizmetini 81 ilde, 915 birim bin 111 araç ve 4 bin 605 personel ile sunulduğunu ifade eden Peşin, “İlimizde ise 5 birim, 8 araç ve 22 personelle bin 363 hastamıza evde sağlık hizmetini veriyoruz. 65 yaş üstü aylığını ”7,5 katına” çıkardık. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Kimsesiz ve Güçsüz Vatandaşlara Aylık bağlanması hakkındaki kanunda önemli değişiklikler yaptık” diye konuştu.

Yaşlı Yaşam Evleri Projemizi Hayata Geçirdik

Peşin, “Huzurevine kabul koşullarını taşıyıp, yaşlı yaşam evlerinde kalmayı tercih eden yaşlılarımızın sosyal çevreden soyutlanmadan, yaşam standartları yükseltilerek ev ortamında (apartman dairesinde veya müstakil evde) yaşamalarını hedefledik. Maaş kuyruklarında çekilen çileye son verdik. PTT Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında imzalanan protokolle ilk defa 2011 yılında yaşlılarımıza verilen maaşları, talep etmeleri halinde yaşadıkları evde alabilmelerini sağladık. Yaptığımız kanun değişikliğiyle, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında şiddet içerikli suçların yaşlılara karşı işlenmesi durumunda verilecek olan cezalara artırım uygulanıyor. Ak Parti Hükümetleri olarak, geçmişimizi günümüze taşıyan yaşlılarımıza sahip çıkıyor. Onların ihtiyacı olan tüm koşulları iyileştirmeye gayret ediyoruz. Allah ömür verirse hepimiz bir yaşlı adayıyız. Bu yüzden bugün onlara yaptığımız hizmetler, yarın bizimde karşı karşıya kalacağımız bir gerçek olacak. Ben bu vesile ile Yaşlılar haftasında tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor, onlara hürmet ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.