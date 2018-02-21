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AK Parti Niğde İl Teşkilatından Mehmetçiğe destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 08:52 | Son Güncelleme

Niğde’de Siyasi partiler ve STK’lar tarafından başlatılan ’Niğde Bugün Afrin’de’, Mehmetçiğe moral kampanyası kapsamına AK partililerden de destek geldi.AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin önderliğinde, il, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları, İl ve Belde Belediye Başkanları, İl Meclis Başkanı, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri kampanyaya destek için Ziraat Bankasında açılan hesaba bağışta bulundu.Kampanya ile ilgili açıklama yapan İl Başkanı Mahmut Peşin şunları söyledi:"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman askerleri, Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Afrin’de büyük bir mücadele veriyor.

AK Parti Niğde İl Teşkilatından Mehmetçiğe destek

Niğde’de Siyasi partiler ve STK’lar tarafından başlatılan ’Niğde Bugün Afrin’de’, Mehmetçiğe moral kampanyası kapsamına AK partililerden de destek geldi.
AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin önderliğinde, il, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları, İl ve Belde Belediye Başkanları, İl Meclis Başkanı, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri kampanyaya destek için Ziraat Bankasında açılan hesaba bağışta bulundu.
Kampanya ile ilgili açıklama yapan İl Başkanı Mahmut Peşin şunları söyledi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman askerleri, Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında Afrin’de büyük bir mücadele veriyor. O bölgedeki teröristler ordumuz tarafından dağıtılmaya ve yok edilmeye çalışıyor. Ordumuzun orada çok önemli bir mücadele vermektedir. Askerlerimizin tüm ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Ama bizler kahraman Mehmetçiklerimize hem moral anlamında, hem de bir katkımız olsun diyerek bu bağışları yapıyoruz. Ülkemizin birliğine kastetmek isteyen hainlere karşı Millet olarak tek vücut olduk. Allah’ın izni ile, bu operasyon başarıyla neticelenecek."
Mehmetçiğin maddi ve manevi olarak yanlarında olduklarını ifade eden Peşin, "AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, ‘tüm vatandaşlarımızın şu hakikati görmelerini istiyorum. Ya olacağız, ya öleceğiz. Ya bu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalarla yaşayacağız’. İşte bizler bunun mücadelesini veriyoruz şuanda. Ayağımızdaki prangaları söküp atmak için destan yazan kahraman Mehmetçiğimizin her türlü maddi manevi üzerimize düşen neyse yanlarında olacak, bu ülkeyi hiçbir hainin kirli emellerine alet ettirmeyeceğiz. Rabbim mücadelede şehadete ulaşan kardeşlerimizin mekanını âlî eylesin. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Tüm Mehmetçiklerimizin, bu operasyonu başarı ile tamamlayarak ailelerinin yanına sağ salim dönmelerini temenni ediyorum’’ diye konuştu.

AK Parti Niğde İl Teşkilatından Mehmetçiğe destek

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