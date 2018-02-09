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AK Parti Nilüfer’de yürütme kurulu belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 15:59 | Son Güncelleme

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı’nda 6.

AK Parti Nilüfer’de yürütme kurulu belli oldu

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı’nda 6. olağan kongrede delegelerin oy birliği ile başkanlığa seçilen Ufuk Ay, yeni yürütme kurulunu belirledi.
AK Parti Nilüfer’de görev dağılımının ardından yeni yürütme kurulu belirlendi. 27 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen 6. olağan kongrenin ardından yeni dönemde yürütme kurulunda görev yapacak olan isimler belli oldu. Yürütme kurulunun Nilüfer’e hâkim isimlerden oluştuğunun altını çizen AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, “Arkadaşlarımızın hepsi alanında uzman ve Nilüfer’e hâkim isimler. Hepimizin tek bir ortak hedefi var; o da Nilüfer’in hak ettiği yönetim anlayışı ile tanışması. Biz bunu ulaşılabilir bir hedef olarak görüyoruz. Dolayısıyla alışılagelmişin dışında bir sistemle çalışacağız. Nilüfer’in makûs talihini değiştireceğiz” dedi.
Önümüzdeki dönemde Nilüfer’de muhalefetin dozunu artıracaklarını belirten Ufuk Ay, “Kişilerle bir işimiz yok, ancak Nilüfer’in menfaatine olan her konunun takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.
Yeni yönetim ve yürütme kurulunda bir ilki gerçekleştirdiklerini de dile getiren Ay, “AK Parti Nilüfer İlçe Teşkilatı olarak bu dönemde bir ilke imza atıyoruz. Yönetim kurulumuzda 7 kadın arkadaşımız 4’de gençlik kollarından arkadaşımız yer alıyor. Yürütme kurulumuzda 4 kadın arkadaşımız var. Bunlardan biri de önümüzdeki dönemde başkan vekilimiz olarak görev yapacak. Ben hem Yönetim hem de yürütme kurullarımızın, Nilüfer’e, Bursa’ya ve partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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