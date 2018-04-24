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AK Parti Nilüfer’in röntgenini çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

AK Parti Nilüfer İlçe Teşkilatı, Nilüfer’in meselelerini rapor halinde kitaplaştırdı.

AK Parti Nilüfer’in röntgenini çekti

AK Parti Nilüfer İlçe Teşkilatı, Nilüfer’in meselelerini rapor halinde kitaplaştırdı. Rapor için kurulan komisyonun kısa sürede önemli bir ürün ortaya koyduğunu ifade eden AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, “Arkadaşlarımızla birlikte Nilüfer’in röntgenini çektik. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri, gördüğümüz eksiklikleri ve çözüm tekliflerini bir rapor haline getirdik. Bu çalışma hem bizler için hem de Büyükşehir Belediyesi için bir anlamda rehber olacak” dedi.
AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan komisyon, Nilüfer’in bütün mahallelerine girerek, vatandaşların talep ve şikâyetlerinin yanı ıra, mahallelerin ihtiyaçlarını ve şehrin gelişimine yönelik tekliflerini rapor haline getirdi. Raporun 65 sayfadan oluştuğuna dikkat çeken Başkan Ufuk Ay, “Nilüfer ilçemizi yerleşim düzenleri, demografik yapısı, şehir ve kırsal hayat farklılıkları ve refah seviyesi gibi kriterleri göz önünde bulundurarak 9 bölgeye ayırarak inceledik. Mahallelerimizin tamamında tespit edilen sorun ve beklentileri bir araya getirdik” şeklinde konuştu.
Hazırlanan raporun seçim sürecinde kendilerine ciddi anlamda katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Ufuk Ay, “Bu raporu oluşturmaktaki en önemli maksadımız vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı ve sistemli bir şekilde cevap verebilmektir. Bu anlamda önümüzdeki seçim döneminde raporun bizlere ciddi manada destek olacağını düşünüyoruz. Rapor, partimizin Nilüfer’de yapacağı her çalışma için de ciddi anlamda bilgi aktarımı yapılmasını sağlayacak ” diye konuştu.

AK Parti Nilüfer’in röntgenini çekti

AK Parti Nilüfer’in röntgenini çekti

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