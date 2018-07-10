AK Parti'nin milletvekili sayısı düşüyor

16 bakan arasında 4 milletvekili de yer aldı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı’na; AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı’na; AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı’na ve AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirildi.

Seçimin ardından yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre, bakan olanların milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. İstifaların ardından AK Parti’nin TBMM’deki sandalye sayısı 295’ten 291’e düşecek.



