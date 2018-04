KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bir ülkenin ekonomisi için en önemli nokta erken seçim tartışmalarının olmamasıdır. AK Parti olarak zamanında bir seçimden yanaydık. Ok yaydan çıktıktan sonra yapmamız gereken şey bir an önce en erken tarihte seçimi yapıp, Türkiye'nin gündeminden seçimi düşürmek." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nca İzmit'te Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nda konuşan Işık, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının sürpriz olduğunu söyledi.

Bahçeli'nin kimsenin beklemediği bir anda yaptığı çağrıya siyasetin duyarsız kalma şansının olmadığını dile getiren Işık, "Çünkü ok yaydan çıktıktan sonra artık geri dönüş olmaz. AK Parti olarak, ittifak yaptığımız bir partiden böyle bir çağrıyı reddetmek, geri çevirmek mümkün olmazdı. Kaldı ki, bir ülkenin ekonomisi için en önemli nokta erken seçim tartışmalarının olmamasıdır. AK Parti olarak zamanında bir seçimden yanaydık. Ok yaydan çıktıktan sonra yapmamız gereken şey bir an önce en erken tarihte seçimi yapıp, Türkiye'nin gündeminden seçimi düşürmek." diye konuştu.