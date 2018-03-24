AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye 2019'da siyasi tarihinin en önemli, en kritik iki seçimine sahne olacak." dedi. Erdoğan, partisinin Durugöl Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti. Partilileri selamlayan Erdoğan, konuşmasına, "Kusura bakmayın, elimizde olmayan sebeplerle gecikmeli olarak huzurunuza geldim. Zira hep söylüyoruz ya 'Kaderin üstünde bir kader vardır.' İstediğiniz kadar planınızı yapın ama sizin planınız çalışmıyor, hakim plan çalışıyor. Şimdi de öyle oldu." ifadeleriyle başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağın Ordu'ya inememesinin ardından Samsun'a gitme kararı aldıklarını anlatan Erdoğan, "Bir taraftan karadan gelmeyi düşündük fakat karadan da 150 kilometre yol var. Bunlar da tabii bayağı uzatacak. En sonunda tekrar döndük ve helikopterle geldik. Hakkınızı helal edin ama aslolan sizlerle buluşmaktı, elhamdülillah buluştuk." diye konuştu. Salondaki partilileri selamlayan Erdoğan, "Buradan, bu muhteşem salondan ama muhteşem salon derken katılımı söylüyorum, salonun kendisi muhteşem değil. O da bizim maalesef gecikmemiz. Ordu'ya layık olduğu salonu, yakışanı yapmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ordu'nun ilçeleri ve mahallelerindeki vatandaşlara selamlarını ileterek, yaklaşık 1 yıllık hasretin ardından bu kez AK Parti 6. Olağan Kongresi için Ordulular ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendilerini coşkuyla bağrına basan Ordululara teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Ordu'ya en son 16 Nisan halk oylamasından üç gün önce gelmiş, o gün Cumhuriyet Meydanı'nı hınca hınç dolduran kardeşlerimden bir söz almıştım. Sizlerden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine 'evet' diyerek, ülkemizin önünde yeni bir yol açmanızı istemiştim. Sizlerden milletvekili borsalarının kurulduğu, manşetlerin siyasete yön verdiği o utanç günlerini tamamen rafa kaldıracak yeni sisteme sahip çıkmanızı talep etmiştik. Türkiye'de vesayet heveslerini kursaklarda bırakacak, istikrarsızlığı, kaosu, belirsizliği topyekun bitirecek o kritik oylamada, Ordulu kardeşlerimizin desteğine müracaat etmiştik. Hep olduğu gibi 16 Nisan'da Ordu bizi yalnız bırakmadı. Ordu bir kez daha kadirşinaslığını gösterdi. Ordu yüzde 62 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla 16 Nisan'da bir kez daha demokrasinin, milli iradenin şehri olduğunu ispat etti. Ordulu kardeşlerim sadece bununla da kalmadı, 4 ilçesinde yüzde 80'in üzerinde oy oranlarıyla Türkiye genelinde ilk 100'e girdi. Desteklerinden, ahde vefalarından, dayanışmalarından dolayı Ordulu kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle Türkiye'de ilk 100'e giren Çaybaşı, Korgan, Çatalpınar ve Kumru ilçelerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

"Önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye 2019'da siyasi tarihinin en önemli, en kritik iki seçimine sahne olacak." diyen Erdoğan, martta mahalli idareler seçimlerinin, kasımda milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağına işaret etti. Partililerden, 16 Nisan'daki tempoyu artırarak 2019'daki seçim maratonunda da bayrağı açık ara göğüslemelerini isteyen Erdoğan, "Tüm dünya sizi izliyor, sizi takip ediyor, 'Bakalım bunlar martta ne yapacak, kasımda ne yapacak.' Evelallah martta da kasımda da dünyayı şaşırtacak neticeleri sandıklardan alacağız." diye konuştu. Bu sırada salondaki partililerin "Reis bizi Münbiç'e götür" sloganına Erdoğan, "Bunları komuta kadrosuyla görüşerek, istişare ederek yapıyoruz. Ayaküstü yaparsak olmaz. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz, diyorum ki 'Münbiç'e ihtiyaç var mı, yok mu?' Eğer 'var' derlerse önce ben, sonra sizleri yanıma alıp beraber gideceğiz. Çünkü beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey Ordu'yu hatırlatıyor. Böyle yürüyeceğiz." karşılığını verdi.