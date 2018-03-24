Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, gelecek yıl üç büyük seçimi birlikte yapacaklarını belirterek, "Hem yerel hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimini. 2019, diyebiliriz ki Türkiye'nin siyasi şartları bakımından en zor seçimlerinden birisi olacak. 2019'a her zamankinden daha fazla hazır, daha bilenmiş, daha fazla kararlı bir şekilde yürümek zorundayız." dedi.

Kurtulmuş, Durugöl Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasına, 3 saati aşkın gecikmeden dolayı özür dileyerek başladı.

Samsun'daki kongreden sonra hava muhalefeti nedeniyle helikopterin havanalamadığını, uçakla hareket ettiklerini belirten Kurtulmuş, "Ordu-Giresun Havalimanı üzerinde dolaştık. Oradan Trabzon'a yöneldik. Trabzon'a da inemeyince tekrar geri Samsun'a geldik. Samsun'dan da helikopter ile buraya kadar geldik. Herhalde Samsun-Ordu arasının en uzun şekilde katedildiği bir sefere şahit olduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu Kongresi'ne zor hava şartlarına rağmen teşrif ettiğini dile getiren Kurtulmuş, bundan dolayı kendisine teşekkür etti.