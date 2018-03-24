AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "AK Parti, bizzat milletin kendisidir. Diğer siyasi hareketlerde olduğu gibi AK Parti, kendisini masanın diğer tarafında görmez. AK Parti, büyük bir geleceğin devamı niteliğindedir." dedi.

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Durugöl Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerin siyasi partilerin yenilenme ve değişim aşaması olduğunu söyledi.

İlk günkü aşk ve heyecanla yola devam edildiğini belirten Ünal, "AK Parti, bir millet hareketidir. Bu yönüyle AK Parti, bizzat milletin kendisidir. Diğer siyasi hareketlerde olduğu gibi AK Parti, kendisini masanın diğer tarafında görmez. AK Parti, büyük bir geleceğin devamı niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, birlikteliğin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birlikte olmak demek, aynı yöne bakabilmek, aynı sevdanın izinde yürümek demektir. O yüzden eğer bizim hedeflerimiz, baktığımız yön aynı değilse göz göze bakmamızın hiçbir anlamı yoktur. Önemli olan gözlerimizin aynı istikamete bakmasıdır. O yüzden bizim liderimizle olan ilişkimiz onun kişiliğine değil, onun istikametine ve davasına olan bağlılığımızdır.