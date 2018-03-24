AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi

AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresinde başkanlığına Uğur Çelenk seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Durugöl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 421 delege oy kullandı.

Uğur Çelenk, delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden il başkanlığına getirildi.

Kongreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Mustafa Ataş ve Öznur Çalık, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, milletvekilleri ve partililer katıldı.