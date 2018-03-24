HABER

AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 23:21 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu 6.

AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığına Uğur Çelenk seçildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı Durugöl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede 421 delege oy kullandı. Uğur Çelenk, 421 delegenin tamamının oyunu alarak AK Parti Ordu İl Başkanlığına yeniden seçildi. Buna göre Uğur Çelenk başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ahmet Yavuz, Ahmet Can Bacaksız, Akın Şahin, Ali Yekta Poyraz, Binnur Fatma Enginyurt, Betül Serdaroğlu, Bilal Azaklı, Buse Sağlam, Celal Avcı, Damla Akçiçek Özer, Didem Önsoy, Durmuş Emre Tepe, Ekrem Ata Baş, Erkan Özmen, Ergün Çakmak, Eyüp Bülür, Fahri Samsunluoğlu, Faruk Zavalsız, Fatih Temur, Fatih Titiz, Fatih Türkyılmaz, Fatma Dursun, Gamze Güler, Gülsen Işık, Halil Öz, Hüseyin Hakkı Serdar, İbrahim Hekim, İsmail Kaan Köksal, İsmail Kırca, Kenan Selim Argan, Mehmet Aslan, Mehmet Kürşad Güler, Merve Zengin, Muhammed Akdemir, Murat Yaylak, Mustafa Kemal Kaymak, Onur Yurt, Orhan Gündoğdu, Sedat Cesur, Sefahi Duran, Selman Altaş, Şeniz Eyigün Sun, Şeyma Kurucu, Tuba Evli, Tuncay Uzunçakmak, Vehbi Yüksel, Yüksel Aydın.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.