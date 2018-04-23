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AK Parti Ordu İl Başkanı Çelenk: “Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Seçimlere hazırız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 15:15 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlere teşkilat olarak hazır olduklarını söyledi.Seçim çalışmalarının yol haritasının belirlenmesi amacıyla parti binasında İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Çelenk, tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

AK Parti Ordu İl Başkanı Çelenk: “Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Seçimlere hazırız”

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimlere teşkilat olarak hazır olduklarını söyledi.
Seçim çalışmalarının yol haritasının belirlenmesi amacıyla parti binasında İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ın katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Çelenk, tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Çelenk, “Biz AK Parti Ordu İl Teşkilatı olarak her an seçim olacakmış gibi tüm hazırlıkları tamamlamıştık. Şimdi hiçbir eksiğimiz olmadan seçimlerde gidiyoruz. 24 Haziran seçimlerini sevk ve idare edecek olan İl teşkilatımızın ve 19 İlçe teşkilatımızın SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) başkan ve yönetimlerini belirledik. Açık söylemek gerekirse biz bu seçimlere diğer partilerden 5-0 önde başlıyoruz” dedi.
2023 hedefinin önemli basamağı olan 24 Haziran seçimlerinde Ordu’da seçim gününe kadar vatandaşlarla göz göze, diz dize olacaklarını ve ziyaret etmedik ev, sıkılmadık el bırakmayacaklarını kaydeden Çelenk, “Meydanlarda olacağız, sokaklarda olacağız, kutlu yürüyüşümüzü 24 Haziran ‘da Ordulu hemşehrilerimizle birlikte taçlandıracağız” diye konuştu.
Çelenk, seçimlerde yapılacak çalışmaları ve yol haritasını anlatırken sivil toplum Kuruluşları, işçi sendikaları ve iş dünyası ile birlikte ortak hareket edeceklerini kaydederek, herkesi kucaklayıcı bir seçim çalışması yürüteceklerini sözlerine ekledi.

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