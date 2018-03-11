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AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Bakü’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 18:08 | Son Güncelleme

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Azerbaycan Parlamentosunun 100.

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Azerbaycan Parlamentosunun 100. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Bakü’de etkinliklere katıldı.
AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Azerbaycan Parlamentosunun 100. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 9-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklere katılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekillerinden oluşan kalabalık bir heyet ile Azerbaycan’ a gitti.
Azerbaycan Parlamentosundan milletvekilleri ve üst düzey devlet yetkilileri, TBMM heyetini Azerbaycan Bakü Havaalanında karşıladı. İlk olarak merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını ziyaret eden milletvekilleri, Aliyev’in mezarı başına gül bıraktı. Heyet daha sonra Azerbaycan’da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve 1990 yılında yaşanan katliamda hayatını kaybedenlerin kabirlerinin bulunduğu Bakü Şehitler Hiyabanı’nı da ziyaret etti. Buradaki şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakan milletvekilleri daha sonra Azerbaycan Milli Meclisine geçerek Meclis binasını gezdi.
Etkinlikler kapsamında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek olan ‘Parlamentolararası Futbol Turnuvası’na AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak’ın de yer aldığı TBMM Parlamenterler Futbol takımı da katıldı.
Ziyaretin oldukça olumlu geçtiğini belirten AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, “Azerbaycan ve Türkiye, dünya ve bölge barışı için gayret sarf eden ‘bir millet iki devlettir’. Türkiye’nin güçlü olması demek Azerbaycan’ın güçlü olması, Azerbaycan’ın güçlü olması Türkiye’nin güçlü olması demektir. Her zaman Azerbaycan’ın yanındayız. Bölge coğrafyasının huzuru ve barışı iki ülkenin güçlenmesinden geçmektedir” dedi.

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