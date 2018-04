AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş’tan erken seçim açıklaması

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, 24 Haziran 2018’de yapılması belirlenen Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçimlerine hazır olduklarını açıkladı.

Başkan Altunbaş, AK Parti için bir seçime hazırlanma sürecinin diğer bir seçimin bitmesiyle başladığını vurgulayarak teşkilatların her anlamda seçime hazır olduğunu belirtti.

Her gün seçim varmış gibi çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Altunbaş “AK Parti Ortahisar teşkilatımız, kongre tarihimizden itibaren sahadadır ve aktif olarak seçim çalışmalarını sürdürmektedir. Bizler her gün seçim varmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Bu yüzden de seçime her koşulda hazırız. Ortahisar’daki 85 mahallemizde teşkilatlanmamız tamamlanmış olup, sandık kurulları için oluşturulacak listeleri de hazırlamış bulunmaktayız. Yapmamız gereken tek şey çıtayı yükseltmektir. Bunun için de seçime kadar gece-gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Seçimin Türkiye için bir gereklilik haline geldiğinin alını çizen Altunbaş, “16 Nisan Referandumu’ndan sonra eski sistemin tıkanıklıkları bir türlü kurtarılamadı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ülkemiz üzerinde oyun kurmaya çalışanlara karşı daha güçlü bir mücadele için, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’na karşı yürütülen operasyonların daha hızlı ve kararlı bir şekilde gerçekleşmesi adına erken seçim kaçınılmaz olmuştur. Yeni sistemin oturtulması için daha fazla vakit kaybedilmemelidir. Bu ahvalde milletimiz iradesini kullanarak sandığa gidecek ve demokratik yolla sorunu çözecektir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden güçlü bir şekilde seçecek ve içerideki hainlere, dışarıdaki düşmanlara karşı gereken cevap sandıkta verilecektir. Hiçbir endişemiz ve kaygımız yoktur. Biz hazırız, teşkilatlarımız hazırdır. Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.