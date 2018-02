AK Parti Ortahisar İlçe Yönetimi’nden Vali Yavuz’a ziyaret

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzon Valisi Yücel Yavuz’u makamında ziyaret etti.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ve yönetim kurulu üyeleri, göreve geldikten sonra yaptığı resmi ziyaretler kapsamında Trabzon Valisi Yücel Yavuz ile makamında bir araya geldi. Valilikte gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren ziyarette Altunbaş, AK Parti olarak Ortahisar ve Trabzon’da yaptıkları çalışmalardan bahsetti. 2019 seçimleri için sahaya indiklerini ve aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Altunbaş, “Halkımızın hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Talep ve sorunlarını dinliyoruz. Çözüme kavuşturma noktasında elimizden gelen gayreti azami şekilde gösteriyoruz. Ancak bu yeterli değil. Bugün bir çalışıyorsak bunu on katına çıkarmalıyız. Halkımızla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Halkımıza daha iyi hizmet ulaştırma noktasında, onları daha memnun edebilmek adına ivmeyi ne kadar yükseltmek gerekiyorsa o kadar yükseltmeliyiz. Çünkü biz onlar için bu makam ve koltuklardayız. Bunu unutmadan, her daim bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Biz AK Parti iktidarı olarak bu anlayışı kendimize şiar edinmiş bir partiyiz. Ortahisar ilçesi olarak da bu anlayışı kusursuz bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Altunbaş ve yönetim kuruluna çalışmalarında kolaylık ve başarı dileyerek, “Trabzon Valiliği olarak her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz. Trabzon halkına hizmet noktasında göreve gelen Sayın Başkan Temel Altıunbaş ve yeni yönetim kurulunu da tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Yavuz, Altunbaş ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.