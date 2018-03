AK Parti Ortahisar’ın ilk misafiri kurucu başkan İbrahim Keskin oldu

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı Başkan Temel Altunbaş’ın başlattığı uygulamayla partinin haftalık olağan toplantılarında eski il başkanlarından ve yöneticilerinden birini davet misafir etmeye başladı. Uygulamanın ilk misafiri AK Parti Trabzon Kurucu İl Başkanı İbrahim Keskin oldu.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, partide daha önceden görev almış isimlerden birini toplantıda ağırlamaya başladıklarını ifade ederek, “AK Parti’nin kuruluşundan itibaren bugüne kadar görev alan herkesi her hafta bir toplantımıza çağırmaya başladık. Bu kapsamda ilk misafirimiz kurucu il başkanımız Sayın Av. İbrahim Keskin oldu. Kendisi toplantımıza iştirak ederek geçmişte yaşadıkları zorlukları, partinin kuruluş aşamasında çekilen çileleri, kapatma davalarını, algı operasyonlarını ve karşılarına çıkan güçlüklerle nasıl mücadele ettiklerini anlattı. Bu süreçlerde izlenen yol haritasını, güttükleri politikayı, vatandaşla diyaloğu da aktararak bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaştı” diye konuştu.

AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu ve bu yüzden ‘eski’ kelimesinin sadece kavramsal olarak anıldığını söyleyen Altunbaş, “AK Parti’de geçmişte görev alanlar, mücadele edenler bugün hiçbir zaman kenara çekilmemiştir. Görevi bitenlerin vedası diye bir şey söz konusu hiçbir zaman olmamıştır. Her zaman, her seçim için partinin bir yöneticisiymiş gibi bizlerle birlikte omuz omuza vermişlerdir. İşte bizi güçlü kılan şey de bu dava bilincidir. Bundan sonraki toplantılarımızda da bu uygulamamıza devam edecek ve yenilerin tecrübeli isimlerimizden faydalanmasını sağlayacağız. Hep birlikte partimizi 2019 seçimlerine ve 2023 hedeflerine hazırlayacağız” dedi.