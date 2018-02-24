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AK Parti Osmaniye 6. Olağan İl Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 18:24 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Elvan: "Dün İstiklal Harbimizde Çukurova'yı işgale kalkanlara verdiğimiz cevap ile 15 Temmuz'da FETÖ hainlerine verdiğimiz cevap, aynı cevaptır. Bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda şehitler vererek hainlere, insanlık düşmanı terör örgütlerine verdiğimiz cevap, aynı cevaptır"

OSMANİYE (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Dün İstiklal Harbimizde Çukurova'yı işgale kalkanlara verdiğimiz cevap ile 15 Temmuz'da FETÖ hainlerine verdiğimiz cevap, aynı cevaptır. Bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda şehitler vererek hainlere, insanlık düşmanı terör örgütlerine verdiğimiz cevap, aynı cevaptır." dedi.

Elvan, Osmaniye Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Osmaniye 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde, salonda istiklal ruhu, Türkiye düşmanlarına, vatan hainlerine geçit veremeyen 15 Temmuz ruhu, "Dünya 5'ten büyüktür, haklı olan güçlüdür" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının sevdasının ruhu olduğunu söyledi.

Dayanışmanın eserinin salonda olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, şöyle devam etti:

"Bu coğrafya insanlarının gönlü bereketlidir. O bereket, bizim tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak altında toplanmamızın bereketidir. Osmaniye şehitler vermiştir. Dün İstiklal Harbimizde Çukurova'yı işgale kalkanlara verdiğimiz cevap ile 15 Temmuz'da FETÖ hainlerine verdiğimiz cevap, aynı cevaptır. Bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda şehitler vererek hainlere, insanlık düşmanı terör örgütlerine verdiğimiz cevap, aynı cevaptır. Bilge Kağan'ın dediği gibi, 'Üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça' bizim töremizi, bizim birliğimizi bozmaya kimseninin gücü yetmeyecektir. Onun için hep birlikte millete hizmete devam ediyoruz. Onun için hep birlikte 'Güçlü Türkiye' diyoruz. Onun için hep birlikte dünya lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın arkasında saf tutuyoruz."

- "AK Parti tarih yazıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da partinin kurulduğu günden bu yana tarih yazdığını belirtti.

Ataş, "Her alanda tarih yazdığımız gibi bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda da bir kez daha tarih yazmanın arifesindeyiz. Bugüne kadar tarih yazdık. Bundan sonra da milletin adamı, ümmetin adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yeni tarihleri yazmayı Rabb'im bizlere nasip etsin." diye konuştu.

Kongrelerin teşkilatlar için bir yenilenme süreci olduğunu ifade eden Mustafa Ataş, 2019'da yapılacak seçimler için tüm partilililerin çalışmasını istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da 2019'da yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine birlik içinde girmelerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Siyasetin iki şeyin üstüne kurulduğunu dile getiren Kaya, "Ülkeyi 3 kat büyüttük. Bir vizyonunuz olacak. Osmaniye için Türkiye'nin her ili için bir vizyon sahibi olacaksınız. Teşkilatımızın vefası ve vizyonu vardır." ifadesini kullandı.

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