AK Parti Osmaniye 6. Olağan İl Kongresi

OSMANİYE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Komşumuz Suriye'de, tüm dünyanın gözü önünde 1 milyon kardeşimiz devlet terörünün kurbanı oldu. Hala 'Esed ile bir araya gelelim' diyen zavallılar var. 'Esed ile bu işi toparlayalım' diyen zavallılar var. Yahu, 1 milyon vatandaşını katleden böyle bir katille siz neyi düzelteceksiniz, neyi ayağa kaldıracaksınız?" dedi. Erdoğan, Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Ziya Paşa'nın, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" beytini anımsatarak, Osmaniye'ye olan muhabbetlerini sadece sözle değil, icraatlarıyla da gösterdiklerini söyledi. Diğer 80 vilayete hizmet ederken Osmaniye'yi de asla ihmal etmediklerini belirten Erdoğan, şehrin katettiği mesafenin zaten her şeyi anlattığını söyledi. Erdoğan, 15 yıl öncenin adeta kaderine terk edilmiş Osmaniye'sinden bugün altyapısı, üstyapısı, yolları ve barajlarıyla göz kamaştıran bir şehre kavuşulduğunu ifade ederek, son 15 yılda Osmaniye'ye 7,5 milyar lira yatırım yapıldığına dikkati çekti.

İki bine yakın yeni derslik yaparak okulların çehresini değiştirdiklerinin, Korkut Ata Üniversitesi ile Osmaniye'yi bir eğitim öğretim şehrine dönüştürdüklerinin altını çizen Erdoğan, öğrencilerin barınma ihtiyaçları için bin 400 yatak kapasiteli yüksek öğrenim yurdu inşa ettiklerini kaydetti. Erdoğan, "Bu yıl 1500, önümüzdeki yıl 1000 kişilik olmak üzere toplam 2 bin 500 kişilik yeni yükseköğrenim yurtları da yapıyoruz." dedi. Şehre 18 spor tesisi, 28 sağlık tesisi kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Ayrıca 11 sağlık tesisi de inşa, proje, ihale ve bu noktada arsa tespit ve tayini aşamasında." diye konuştu. Erdoğan, bunlar içinde 600 yataklı devlet hastanesi ile 100 yataklı Kadirli Devlet Hastanesi ek binasının da bulunduğunu kaydetti. Erdoğan, mayıs ayında projesini bitirip haziranda ihalesini gerçekleştirecekleri 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesini Gebeli Mahallesi'ne yaptıklarını bildirdi. TOKİ aracılığıyla Osmaniye'de 2 bin 117 konut projesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, Osmaniye'nin mevcut bölünmüş yollarına 43 kilometre daha ilave ettiklerini ayrıca halen süren yol inşaatları olduğunu söyledi.

- Demiryolu yatırımları Erdoğan, on yıllardır el değmeyen Osmaniye demiryollarını sıfırdan yapılmışçasına yenilediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Osmaniye'yi de hızlı tren konforu ve süratiyle inşallah tanıştırıyoruz. Toplam maliyeti yaklaşık 4 milyar lira olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projemizin çalışmaları süratle ilerliyor. Mevcut durumda Gaziantep-Osmaniye-Adana-Mersin koridorunda yolcu trenlerinin hızı saatte 120 kilometre, yük trenlerinin ise 65 kilometredir. Peki proje bittiğinde ne olacak? Osmaniye-Adana arası 35 dakikaya, Osmaniye-Gaziantep arası ise 1 saate inmiş olacak. Böylece Osmaniye, ülke genelindeki hızlı tren ağlarına bağlanmış olacak. Kayseri-Niğde-Mersin-Osmaniye arasındaki mevcut demiryolu hattını 945 milyon liralık maliyetle elektrikli sinyalli hale getirerek modernize ediyoruz. İnşallah projeyi bu sene içerisinde tamamlıyoruz." Osmaniye sanayisini güçlendirecek, buradaki ürünlerin çevre limanlara, oradan da tüm dünyaya açılmasını sağlayacak demiryolu hattı projesiyle ilgili çalışmalara da başladıklarını dile getiren Erdoğan, Mehmetli Barajı'nın ihtiyaçlara cevap vermediğini, bu barajı revize edip yükselterek 50 bin dekar arazinin daha sulamaya açılmasını sağladıklarını kaydetti.