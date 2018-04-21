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AK Parti Osmaniye’de seçim hazırlıklarını hızlandırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 09:38 | Son Güncelleme

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor, seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından yaptıkları olağanüstü toplantıyla, seçim çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.Seçim Koordinasyon Merkezinde görev yapacak isimlerin belirlendiğini ifade eden İl Başkanı Tor, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından ilçe başkanları ve yürütme kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirterek, seçim çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı.Tor, "Cumhurbaşkanımızın çok daha fazla oy alması adına biz şu anda sahaya inmiş durumdayız” dedi.

AK Parti Osmaniye’de seçim hazırlıklarını hızlandırdı

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor, seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından yaptıkları olağanüstü toplantıyla, seçim çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.
Seçim Koordinasyon Merkezinde görev yapacak isimlerin belirlendiğini ifade eden İl Başkanı Tor, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından ilçe başkanları ve yürütme kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirterek, seçim çalışmalarına hız verdiklerini açıkladı.
Tor, "Cumhurbaşkanımızın çok daha fazla oy alması adına biz şu anda sahaya inmiş durumdayız” dedi.

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