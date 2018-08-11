AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı

RİZE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm dünyaya ekonomik savaş ilan eden, yaptırım tehditleriyle ülkeleri haraca bağlayan bu düzeni asla kabul etmiyoruz." dedi. Erdoğan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Bize sıkılan döviz kurşunlarını, sahiplerinin başına çalmaya var mısınız? Bunun için kendi paramıza sahip çıkmaya var mısınız? Yastık altlarındaki değerlendirmeyi ekonomiye kazandırmaya var mısınız?" diye sordu. Türkiye'ye yönelik saldırılar ortadayken hiç kimsenin döviz üzerinden kar zarar hesabı yapmaya hakkı olmadığını belirten Erdoğan, bu toprakları vatan kılmak için gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerin ve kanlarını döken gazilerin ellerinin böyle davrananların yakalarında olacağını söyledi. Erdoğan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Yaşamaz ölümü göze almayan / Zafer, göz yummadan koşar da gider.

Bayrağa kanının alı çalmayan / Gözyaşı boşana boşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi / Gürleyen sesinle doldur gökleri / Zafer dedikleri kahraman peri / Susandan kaçar da coşana gider." dizelerini okudu.

Susmayacaklarını, demokrasiden ekonomiye her alanda coşkun bir sel gibi hedeflerine doğru akmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Devlet olarak, alacağımız tedbirler üzerine ilgili bakanlıklarımız, kurumlarımız gece gündüz çalışıyor. En büyük ticaret hacmine sahip olduğumuz Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretimizi milli para birimlerimiz üzerinden yürütmeye hazırlanıyoruz. Şayet Avrupa ülkeleri de dolar cenderesinden çıkmak istiyorlarsa onlarla da benzer bir sistemi kurmaya hazırız. Gerek bu yöntemle gerek diğer alternatifleri devreye sokarak, orta vadede ülkemizi döviz kuru operasyonlarından kurtarmakta kararlıyız. Tüm dünyaya ekonomik savaş ilan eden, yaptırım tehditleriyle ülkeleri haraca bağlayan bu düzeni asla kabul etmiyoruz." Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı olmayanlara kendilerinin de ihtiyacı olmadığına dikkati çeken Başkan Erdoğan, "Kurmuş, faizmiş, cezaymış, yaptırımmış, hiçbiri umurumuzda değil. Biz bu günlere milletimize güvenerek, milletimizle birlikte mücadele ederek geldik. Bundan sonra da aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok mücadele edeceğiz. Bizim krizden çıkış formülümüz budur. Hep söylüyorum, kimseden inayet beklemeyeceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Bize parmak sallayanları buna pişman edeceğiz" Savunma sanayisinde bunun yapıldığını anlatan Erdoğan, ciddi mesafe kaydedildiğini, göreve geldiklerinde ihtiyaçların yüzde 25'i karşılanırken şimdi bunun yüzde 60'a ulaştığını belirtti. Göreve geldiklerinde 36 milyar dolarlık ihracat söz konusuyken bunun da 163 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Erdoğan, "İstihdamda bunu yaptık, turizmde bunu yaptık. İnşallah bu yıl 40 milyon turiste doğru gidiyoruz, gelişmeler gayet güzel. Diğer alanlarda da bunu yapacağız ve bize parmak sallayanları buna pişman edeceğiz." şeklinde konuştu. İktidara geldikleri günden bu yana Türkiye'yi büyüterek sorunlarından kurtarma anlayışıyla hareket ettiklerini anımsatan Erdoğan, bu dönemde Türkiye'yi 3,5 kat büyütürken bundan 81 ilin tamamının faydalanmasını sağladıklarını kaydetti. Erdoğan, Rize'ye yapılan yatırımlara da değinerek, "Son 16 yılda Rize'ye 17 katrilyon yatırım yaptık." dedi. Eğitimde bin 783 yeni derslik ve 20 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversiteyi ve yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 772 kişi kapasiteli yükseköğretim yurtlarını kente kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, Rize'de Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Güneysu ve Pazar'da toplamda 3 bin 50 kişi kapasiteli 6 yurt binasını da birkaç yıla kadar hizmete alacaklarının bilgisini verdi.

Sağlıkta 10'u hastane olmak üzere toplam 26 yeni tesis yaptıklarını belirten Erdoğan, 800 yataklı şehir hastanesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, yapımına en kısa zamanda başlayacaklarını vurguladı. TOKİ kanalıyla Rize'de 2 bin 708 konut projesini hayata geçirdiklerini de ifade eden Erdoğan, yapımına 2012'de başladıkları İkizdere-İspir yolu, Ovit Tüneli ve bağlantı yollarının açılışını da haziran ayında yaptıklarını hatırlattı. Ovit Tüneli'nin özelliklerine değinen Erdoğan, tünelden geçenlerden ellerini kaldırmalarını isteyerek beğenip beğenmediklerini sordu. Ovit Tüneli'nin açılışında çok fazla sağanak ve fırtına yaşandığını anımsatan Erdoğan, "Bu tünel Karadeniz limanlarıyla tüm Anadolu'nun ulaşımını kolaylaştıran önemli bir eser." dedi. Rize'de 20 kilometre olan bölünmüş yola 16 yılda 130 kilometre daha eklediklerine dikkati çeken Erdoğan, Güneyce ve Salara tünelleri ile İyidere Çayeli ayrımı Güneysu yolu, Rize Çayeli Büyükköy ayrımı, İyidere-İkizdere yolu ve Rize Diyanet Eğitim Merkezi ayrımı Isırlık yolunun da 2019'da tamamlanacağını bildirdi.

Çayeli-Kaptanpaşa yolu ile Rize-Kalkandere yolunun iki yıla kadar hizmete gireceğini belirten Erdoğan, deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje bedeli 1,5 katrilyon liraya yakın havalimanının yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli olacağını duyurdu. Rize Limanı'nın onarıldığını, Pazar, Çayeli, Fındıklı'ya balıkçı barınakları yapıldığını anlatan Erdoğan, yapımı devam eden içme suyu tesislerinin tamamlanmasıyla Rize ve pek çok ilçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi. Karadeniz Bölgesi'nin taşkınlarla mücadelede büyük önem arz ettiğini belirten Erdoğan, "Ordu'da yaşanan felaketi sizler de gördünüz. Son 16 yılda inşa ettiğimiz 53 taşkın koruma tesisiyle halkımızı ve toprağımızı koruduk. Şehir merkezi ve değişik ilçelerde 24 taşkın koruma tesisinin yapım çalışmaları devam ediyor." dedi. Rize'nin sahip olduğu tabii güzellikleriyle tabiat turizmi açısından son derece önemli potansiyel taşıdığını dile getiren Erdoğan, şehri geçen yıl yaklaşık 800 bin turistin ziyaret ettiğini, bu sayının her yıl yüzde 10 ile 15 oranında arttığını kaydetti.

Erdoğan, şehre güzel oteller yapıldığını, bunların sayısının artmasıyla gelen turistlerin de artacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizme katkı için Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı kullanıma açarak vatandaşları tabiatla buluşturduklarını bildirdi. Tunca Vadisi, Handüzü, Isırlık tabiat parkları ve Akyamaç Şelalesi'nde turizmi geliştirmek için çalışmaların sürdüğü bilgisini veren Erdoğan, şunları söyledi: "2002 yılından bugüne Rize'ye toplam 2,5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Rize'de ÇAYKUR tarafından son 16 yılda yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize yaklaşık 7 katrilyon lira ödedik. Bu, öyle sıradan rakam değil. Milli tarım projemiz kapsamında Rize organik çayını yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi biz Hans'ın, Corç'un, onun, bunun ne dediğine değil, milletimize hangi hizmeti sunacağımızla, hangi projeyi hayata geçireceğimizle ilgileniyoruz. Bundan sonra da böyle yapacağız. Gösterdiğiniz sevgi için, coşku için, muhabbet için, desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."